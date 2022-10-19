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特企／十方圓融護國息災除瘟大法會　為民祈福消災

▲此次十方圓融護國息災除瘟大法會由中華世界全民念佛會、台灣媽祖聯誼會、寰宇媽祖文化國際交流協會、詹秀蓉藝術館、承興國際展覽有限公司共同主辦，將於 10月21日∼10月24日，於台北圓山爭豔館啟建共四天。（圖／品牌提供）
▲此次十方圓融護國息災除瘟大法會由中華世界全民念佛會、台灣媽祖聯誼會、寰宇媽祖文化國際交流協會、詹秀蓉藝術館、承興國際展覽有限公司共同主辦，將於 10月21日∼10月24日，於台北圓山爭豔館啟建共四天。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-19 11:54:15

現今全球新型冠狀病毒疫情持續發威，台灣疫情仍處於高峰，基於護國息災、廣利群品的大悲願力，中華世界全民念佛會會長蔡鴻祺，理事長楊丹芳暨全體會員幹部義工，追隨上師上見下如老和尚弘法利生，連續三年主辦「十方圓融護國息災除瘟大法會」。同時，此次在「松山慈祐宮董事長陳玉峰大德」號召之下才有「台灣媽祖聯誼會媽祖會上佛菩薩的產生」特別邀請全台深具影響力的台灣媽祖聯誼會大聯盟「寰宇媽祖文化國際交流協會」共同參與大法會。

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法會期間，承興國際展覽有限公司謝志銘董事長提供法會場地。同時提供了佛事用品展、雕刻藝品展、茶文化產業展以及蔬食養生展等攤位，供十方大眾免費入場參觀。同時展覽期間展出國際慈善書畫家詹秀蓉大師用純金泥999書寫「佛母大孔雀明王經」，歷經一年時間，才圓滿抄寫完成。

依佛經所載，受持佛母大孔雀明王真言，欲令眾生，除諸怖畏，解脫苦難，常逢利益，不臨災危，福壽綿長。大法會於10月21 日上午 9 時，恭請十大法師灑淨、祈福啟壇，並舉辦開幕剪綵典禮。恭敬禮請「中國佛教會理事長」淨耀法師開示。

法會期間恭誦《佛母大金曜孔雀明王經》、《藥師琉璃本願功德經》、《妙法蓮華經．觀世音菩薩普門品》等大乘經典，24日上午殊勝啟建密壇財神水供法會，於圓滿日啟建法界聖凡水陸普度大齋勝會、及演揚五大士燄口施食的佛事。法會期間將有法師們說法開示，提供千人共齋，免費素食結緣。法會設有超薦拔渡，消災祈福牌位，供十方信眾慎終追遠、消災祈福。

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