特企／夏普任意門除菌冰箱　獨家科技升級生活品味！

夏普SHARP任意門除菌冰箱一直是許多家庭的健康好夥伴，獨家第二代「自動除菌離子」水潤冰鮮室技術，分解冰箱內浮游黴菌的表層蛋白質，及清除附著細菌，經實測數據顯示，具備長時間除菌效果，並依據開關頻率、環境溫度等偵測釋放自動除菌離子，隨時保持冰箱內部清潔，更易保存食材新鮮度，實現「冰進去，鮮出來」 ，讓全家吃得更安心健康。
夏普SHARP獨家專利技術不止於健康除菌，備受日本家庭讚譽的「左右開任意門」技術，設計獨特冰箱門軸與固定滑片，從任一側開啟，另一側將自動轉換為門軸，使用者可從靠近自己的一側順暢開啟，實現便利新體驗，在購買冰箱時不再受限放置空間，僅能選擇左開或右開，且任意門設計減輕開關重量更耐久使用，加上同級最薄63cm機身深度，不浪費空間、完美融入廚房，展現日本獨有的纖細美學。
主要特點
業界最薄63cm機身設計，夏普獨家左右開任意門技術。
除菌離子水潤冰鮮室(上層：0°C-2°C高密閉保濕式/下層：-2°C-0°C微凍保鮮室)。
雪藏清脆蔬果室，三面輻射冷卻+獨家保濕技術，打造低溫高濕雪下環境。
極鮮大容量冷凍室，三層冷凍空間充分收納。
e-COOL SYSTEM，日本J-TECH變頻技術 X AI節電智慧科技。
J-TECH日本變頻技術，36段轉速精準溫控，保持食材恆溫保鮮。