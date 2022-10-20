研究曝新冠影響骨健康！簡單３動作檢測、３招養好骨頭！

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骨密度下降：中華民國骨質疏鬆症學會（TAO）理事長黃兆山醫師指出，據國際研究，感染新冠肺炎後的身體發炎狀況，會增加破骨細胞活性、影響骨質密度。根據衛福部統計，台灣約有194萬名50歲以上民眾染疫，這些熟齡確診者可能就正面臨行動力危機。呼籲康復的熟齡民眾接受「骨密度檢查」，如發現為高風險族群，應及早採取適當的措施保養骨骼。
肌肉量下降：疫情期間為減少染疫風險，民眾降低日常外出活動頻率，這也有所影響。黃兆山醫師提醒，只要減少14天活動，肌肉就將明顯萎縮1~4%，若不提升運動頻率，肌肉量恐將持續下降。而肌肉量又與骨骼有關，也與死亡率呈顯著相關。國外研究指出，肌肉量下降者，骨骼健康異常是正常者的3倍，民眾不可大意。
行動力下降：防疫期間運動量不足，不只骨骼、肌肉健康拉警報，行動力也會出問題，三者環環相扣。據調查，疫情前約有三成民眾有行動力問題，疫情後則增加至近五成民眾出現骨骼支撐或環節機能降低等症狀，當中更有三成五民眾有行動力問題加劇的情況。黃兆山醫師認為，疫情間民眾害怕出入醫院而中斷治療，也疏於補充各營養，加上骨頭又是無聲的器官，讓很多人陷入行動力危機而渾然不知！
婦怕染疫沒回診又少出門，滑倒送醫才發現骨骼問題！
黃兆山醫師分享，日前就曾遇一名56歲婦人，健檢發現有低骨密度、維生素D不足等情形，疫情爆發後擔心染疫而暫停回診追蹤，也減少出門買菜、到公園散步頻率。隔年某日不小心在浴室中滑倒，送醫治療竟然髖骨骨折、才發現骨骼健康狀態已越來越糟。而這還只是其中一個案例，事實上，類似的案例在疫情後實在是屢見不鮮。
骨骼、肌肉、行動力環環相扣，簡單３招自我檢測行動力！
黃兆山醫師建議，民眾可先自行在家以簡單的３個動作了解自己的行動力。第一招是靠牆半蹲，看能否直挺背部。第二招是站姿前彎，在站立、不屈膝的情況下，看雙手是否能輕鬆觸地。第三招是單腳站立，以單腳站姿、雙手平舉，看能否持續10秒不晃動。也再三呼籲，若有發現異常、自覺本身就是少動、更年期後女性、50歲曾染疫等風險族群，建議直接至各醫療院所進行「骨密度檢測」。
簡單３招養好骨本顧健康！醫：會吃、會動都非常重要。
黃兆山醫師也建議民眾日常養好骨本，培養肌肉量，日常應培養規律運動，每周至少三次，每次20分鐘，可健走、爬山、登梯、提水瓶等。也保持營養均衡的習慣，適度補充營養，包括蛋白質、鈣、維生素D等骨骼保健所需營養。天氣好的時候也多出門走動、曬曬太陽，以補充維生素D，在良好的生活型態下更有助養骨！
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