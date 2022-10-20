竹內結子祕密下葬！老公癡守骨灰2年　終於放手告別

日本的「微笑女神」竹內結子，2年前疑似罹患產後憂鬱症，選擇在家中輕生，留下出生剛滿8個月的稚子，人生停留在永遠的40歲，讓親友悲痛欲絕，她再婚的男星中林大樹難捨愛妻，將她的骨灰留在家中相伴，時隔2年多，傳出家人終於願意放手，決定安葬她的遺骨，讓竹內結子入土為安。
竹內結子曾有一段婚姻，2005年帶球嫁給男星中村獅童產下一子，但婚姻僅維持沒多久即分居，2008年離婚，隔年她與小4歲的男星中林大樹相戀，2019年結婚，老公對繼子也視如親人，終於迎來難得幸福，沒想到她會選擇尋短，留下新婚丈夫與2個兒子。比起中村獅童的冷漠，中林大樹顯得有情有義，即使愛妻過世，也願意撫養繼子，一肩擔起照顧全家的責任，甚至留下摯愛的骨灰，放在家中供奉，希望感覺愛妻沒有離開，全家人還是在一起。
據日媒《女性SEVEN》報導，經過2年多時間，中林大樹9月為竹內結子舉辦第三次祭祀法會後，終於選擇放下，決定將她的骨灰下葬，正式和愛妻告別，納骨儀式在本月進行，僅有中林大樹和兩個孩子出席，並未公布下葬何處墓地，非常低調保密，似乎連女方家人都不知情。
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