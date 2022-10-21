半導體業也淪陷！台綜院：9月整體電力景氣轉低迷黃藍燈

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受到全球高通膨及政治地緣風險影響，各國央行陸續啟動升息，預期主要國家下半年開始將面臨經濟緊縮，影響以出口為導向的台灣經濟動能。 今年第三季起出口訂單成長顯著放緩，加上高科技產業處於庫存去化階段， 台綜院預測今年9月份經濟成長率為3.3%，第3季經濟成長率為3.5%，低於主計處8月份公布的預測第3季經濟成長率4.71%。
台綜院觀察主要產業別，製造業的部分，歐美與中國大陸等主要國家終端市場需求疲軟，廠商庫存去化，國內製造業面臨下行風險，整體製造業用電量連續5個月呈負成長，9月份用電成長率為-3.21%， 電力景氣燈號下行為低迷的黃藍燈。9月份出口訂單再度翻黑，與用電量兩者走勢來看，製造業已長達7個月出現反轉訊號，產業景氣明顯走緩。而化學材料業、塑橡膠製品業、鋼鐵業等傳統產業等景氣皆呈疲弱走勢。
另外，半導體的部分，因疫情紅利消退、全球通膨壓力，導致主要消費性電子產品需求降溫，半導體供應鏈第3季開始調節庫存，部分晶圓代工廠產能利用率下滑，擴廠與新產能進度延後，9 月份電力景氣燈號雖仍然維持紅燈，但用電量出現今年以來首度成長率低於10%。出口訂單則受晶圓代工廠砍單效應，半導體相關的電子產業接單放緩，與用電量兩者走勢來看，半導體業開始出現反轉訊號，終結 2020年以來半導體業超級景氣循環周期。
至於電腦、電子及光學製品業，受惠 5G、雲端 運算與車用電子等新興科技需求續強，電力景氣燈號維持穩定的綠燈。電子與資通訊產品出口接單因雲端資料服務需求推升相關設備 動能，不過，光學器材終端產品需求仍疲弱，接單表現持續不振。從電腦、 電子及光學製品業與用電量兩者走勢來看，產業景反轉訊號持續半年，產業景氣呈下滑趨勢。
台綜院總結，國內傳統產業與電子產業用電量及出口訂單成長普遍趨緩， 產業景氣呈下滑或低迷態勢，第三季「旺季不旺」情勢確立，尤其過去尚且支撐製造業動能的半導體業，在產能利用率走跌及砍單現象逐步擴大， 經營條件大不如以往，用電成長力道明顯放緩，景氣出現反轉訊號。