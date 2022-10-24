隋棠遭傳喚出庭！發聲痛訴：充滿無力感 3萬粉絲心疼
女星隋棠前幾年在恆春從事公益活動，到許多小學講述《蝴蝶朵朵》的故事，進行兒童遭受不當行為防治宣傳工作，她昨（23）日深夜突然秀出手上蓋紅印的照片，吐露這段期間開始收到傳票，要去出庭、作證、做筆錄，過程充滿無力感，讓網友相當心疼。
隋棠表示，協助兒童過程好壞消息都有，曾順利找到施害者，讓對方得到法律應有制裁，也有個案的受害者在檢察官面前推翻所說的話，導致被撤案，讓她感到沮喪，熟識的警察安慰她，這類案件常會遇到相同狀況，只能鼓勵她和夥伴繼續加油。
她表示自己一個人的力量很小，不知道能持續多久，為了累積這條道路上的力量，從1年前開始籌備臉書私密社團「棠棠姐姐家的神祕黑洞」，將家裡用不到的東西或二手物品義賣，收入將捐助給「人本教育基金會」，號召粉絲一起做公益，她的善行獲得3萬人按讚，希望能共襄盛舉，粉絲心疼她的付出，「真的很感謝你為那些孩童的付出」、「謝謝隋棠用公眾人物的力量讓大家正視兒童受害這一塊在台灣司法是有限的」、「讓我們一起為孩子加油吧！」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110