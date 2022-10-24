獨／若上任首件事「啟動都更」　陳時中還要穩住市府軍心

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他想起那天走訪的場景。國宅一樓有市場店面，其實已經很小，有些比較亂，但生意都還不錯；沒想到樓上的環境更不好，這對台北市是浪費，對該處的居民也不公平。「我一定可以想得出方法，讓大家在權益上得到平衡，也有廠商願意來做都更」。
陳時中談及，自己8月提出的政見中已說明，將來居民更新意願不用達到90%，只要意願達到一定程度，市府就要化被動為主動，著手啟動都更。
「包含整建住宅17處、海砂屋84處、危老建築110處都是上任要做的公辦都更」，陳時中說，未來市府會主動調查住民意願，都更中心也會增加很多人力協辦。
另外，除了迫在眉睫的都更問題，陳時中日前受訪時，也曾提過上任後要做的兩件事，包括開主管會議，把組織架構建立起來，並且寫一封信寫給公務人員。
他在接受《NOWnews今日新聞》專訪時也進一步說明，除了都更，當然也要趕快找齊同仁，把軍心穩定住，如此市府員工可以知道新市長的風格，也能夠快速摩合，讓彼此有最好的合作。
談起與同仁溝通，陳時中相當急切，他甚至說，如果可以允許，其實更希望若是一勝選就開始做，「不過恐怕跟在體制上不太合」；他也允諾，若能當選，上任後會快馬加鞭來做，都更方面，則在上任前就會找專家學者理出頭緒，就任時就能上手。