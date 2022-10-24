金音獎再度接軌國際！Karencici攜手《咒術》名團給驚喜

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ALI因《咒術迴戰》在台灣擁有不少樂迷，同樣也是《咒術》粉絲的Karencici得知能和ALI合作，興奮到開心大叫，更直呼ALI的音樂超級迷人，她將為改編曲寫出一段中、英文版的RAP歌詞，呈現亞洲音樂人團結在一起的凝聚力；ALI樂團也很期待與華語樂壇「女神級」音樂人合作，甚至在聽完Karencici的音樂後，索性再邀她合唱另一首知名動畫《BEASTARS》片頭曲《Wild Side》，讓Karencici雀躍不已，笑說：「迫不期待看到ALI樂團每個成員了！」
人氣超夯的Podcast節目《台通》主持人，出道2年即扛起金音獎典禮主持棒重任，首度挑戰大型頒獎典禮的兩人準備使出渾身解數，呈現給觀眾一場最輕鬆有趣的金音獎。他們表示：「金音創作獎是獨立音樂的殿堂，要主持很緊張！」不過他們總能以閒聊笑看人生百態，在節目上輕鬆大聊各種議題，希望把這樣風格帶到金音創作獎上，近期已勤做功課，關注樂壇大小事。金音創作獎頒獎典禮將於11月5日舉行，當天還有更多精彩演出陣容及頒獎嘉賓，即將曝光敬請期待！典禮免費索票，詳情請洽活動官網（http://gima.tavis.tw/）及官方FB查詢。