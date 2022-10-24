名家論壇》陳冲／諾貝爾獎能否解答女王的疑惑

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2022/10/10諾貝爾經濟學獎揭曉，由三位美國學者戴上桂冠，其中柏南克因曾擔任聯準會主席，當然眾所矚目。三位學者以八零年代對銀行擠兌與金融危機互動關係的研究為基礎，成功詮釋銀行社會功能，避免金融事件引發的經濟危機。柏南克更以大蕭條為背景，說明銀行擠兌甚至倒閉時，由於借戶資料流失，快速重建不易，減損社會將儲蓄引導至生產的能力，致使金融危機更難善後。
柏南克等三人的創見，以現在眼光看來也許不足為奇，但誠如諾獎主辦單位所言:「近期全球面臨經濟衰退，以及疫情引致經濟低迷兩大危機，各國央行及金融監理機關採取的行動，幾乎都是基於這些得獎人的貢獻」。換言之，自2008年迄今各國採取的因應措施，諸如QE(數量寬鬆)、Blanket guarantee(全額保障)、買入銀行欠缺流動性資產等，都是避免倒閉的邏輯思維；甚至美國為避免危機擴大，有主動發給銀行執照的特例。這些措施由柏南克執行，其實再自然不過，也可解決問題於一時，尤其在金融危機發生初期，可以避免銀行對同業、對客戶的credit freeze，但吸毒上癮後，如何戒毒?多年來所謂的QE2、QE3、乃至QE4，美國聯準會的資產負債表由2008年的兩兆美元，成長到2022年的九兆，應該都是這種後遺症。
女王的疑惑，學者當然可以用華爾街事前過於自信、主管機關缺乏風險意識解圍，然從市場實務觀察，持續成長的貪念，也是主因。看到華爾街高薪，其實金融界人士應了解，豐厚的獲利不當然要轉換為高薪、紅利或獎金，而是有一大部分應作為提升柏南克等所說的「信用中介成本」，這是指將資金從最終存款人引導至優良借款人的必要花費，包括篩選、監督、會計、各項提存、呆帳以及賠償準備，如實扣除這些成本，華爾街的高薪，可能只是幻影，日前產險業的防疫保單事件，就是一個鮮活的例子。
女王在LSE提出的問題，LSE的學生能解答嗎?
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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