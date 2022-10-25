「喜劇皇帝」為了20億耍手段！心機搶當黑道《老大》
南韓喜劇片《笑子當老大》除了請來宋詩曦、羅美蘭演出，更邀到有「元祖喜劇皇帝」之稱的李凡秀，詮釋覬覦黑道老大位置的反派副手角色。李凡秀用心準備角色，從馬蓋先式的髮型、全身刺青，再到獨特的「三指撐桌」動作，都表現出角色虛張聲勢的滑稽感。李凡秀自信表示：「我不想得第二名，如果要說誰在南韓最搞笑的話，我想要當第一名。」
《笑子當老大》劇情描述夢想當諧星而離家出走的基世（宋詩曦 飾），隨著所屬脫口秀突然停播，讓他一夕之間失去所有。此時，他的黑幫老大父親也意外過世，讓他決定重返故鄉，並在那裡與初戀女友永心（羅美蘭 飾）重逢。這時，叔叔康敦（李凡秀 飾）提議他繼承父親的幫派，以及20億高額遺產。這項誘人的提議，讓基世肖想靠這筆錢逆轉人生。不過計畫趕不上變化，他捲入無法預測的事件，使他面對父親的死亡真相。
李凡秀出道超過30年，相隔4年以喜劇新片重返大銀幕，電影中他演繹覬覦黑道老大位置的反派副手。他表示：「喜劇演技並不難，因為這次的劇本已經很有趣了，所以沒有要搞笑的負擔感。」問及復出感想，他透露：「我從未想過離開電影圈，對我來說，演技是愉快的遊戲。因為想要玩新的遊戲，所以總是在準備下一部作品，以及全新的角色。」李凡秀也表達對角色的喜愛，「反派也很有魅力，可以合法做壞事，也可以罵人，可以隨心所欲的越界玩耍。」《笑子當老大》10月28日在台上映。