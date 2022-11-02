港都大隻雞慢啼！中信基隆微笑台北加盟店拓點進駐

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價格
由於基隆房價基期低，相比北台灣其他區域雖然漲幅仍有20~30%不等，但也只是從每坪十幾萬來到二三十萬附近，對購屋族來說反而是優勢。扣除上下班尖峰時段，基隆往返雙北各地大多在30分鐘內，但房價只是台北的4成、新北5成相對親民許多，反而在雙北價格上揚的同時，成了民眾成家立業的好選擇。
交通
北北基生活圈已經行之有年，不管是高速公路或快速道路，甚至包含台鐵與未來完工的基隆捷運，港西高架橋開通後市區更可直接上高速公路，縮短與汐止、台北交通時間，「通勤多花十分鐘，買房卻可省幾百萬」，而且未來基隆捷運通車，尖峰時刻一小時可舒緩一萬五千人次通勤運量，不僅省去開車族找車位的時間，還可分散國道壅塞問題，捷運沿線房價也將有攀升實力。
地段
基隆市中心生活圈可大致分為安樂區長庚商圈、信義區愛買商圈、仁愛區銘傳國中商圈，以及這兩年興起的中山區建案「新橫濱」周邊，整體生活機能完整，尤其近年看到港口變化與海洋廣場拓寬，未來港務局也會從東岸遷到西岸釋放空間，基隆轉運站也已動土，生活機能只會越來越好。雖然基隆受到山區限制腹地少，在市區若想找好地段大樓並不容易，但基隆老公寓的潛力高，只要鎖定都市計畫區地段都是有機會都更的，屆時伴隨都市翻新，高投報比確實值得期待。
而從其他房仲品牌轉換到中信房屋的店長劉展麟，認為中信有雄厚資源可以使用，不但公司形象親民，曝光管道上多，行銷手段充滿創意，屋主與客源流量穩定，最重要的是內部系統介面簡單直覺好用，幫助加盟主快速上手。
店長劉展麟說：「樂業、專業、敬業是堅持的三大法則。」能認真做好每件事，知道自己在做什麼，樂於幫助客戶，才能創造價值，這是文化與經驗累積的底蘊，房仲的價值就是幫助客戶解決問題，而當看到客戶給你的讚賞，一切也就值得了。