港都大隻雞慢啼！中信基隆微笑台北加盟店拓點進駐

▲中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟表示價格、交通、地段是基隆更具成長潛力的保證。（圖／中信房屋提供）
▲中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟表示價格、交通、地段是基隆更具成長潛力的保證。（圖／中信房屋提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-02 14:10:08

各區域的房市發展往往與交通建設有關，尤其北北基民眾在買房時，捷運站始終是大眾考量的重點。自行政院長蘇貞昌宣布基隆捷運計畫定案，從基隆八堵到台北市南港共有13 站，預計 2032 年通車，也正式宣告捷運系統串聯北北基，使往返基隆雙北的通勤族擁有更多元的選擇，連帶牽動北台灣房市變化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟表示，基捷案帶來討論度與話題再次讓基隆躍上房市熱門，但最大利多還是透過便利交通帶動當地產業發展，促進工作機會增多，俗話說有立業才會安家，當解決了就業問題之後，人流自然會在區域內定居下來。而且雙北地區房價漲幅高，反觀基隆房價就相對親民，對比北北基生活圈，店長劉展麟也說明三大原因促使基隆更具成長潛力。

價格

由於基隆房價基期低，相比北台灣其他區域雖然漲幅仍有20~30%不等，但也只是從每坪十幾萬來到二三十萬附近，對購屋族來說反而是優勢。扣除上下班尖峰時段，基隆往返雙北各地大多在30分鐘內，但房價只是台北的4成、新北5成相對親民許多，反而在雙北價格上揚的同時，成了民眾成家立業的好選擇。

交通

北北基生活圈已經行之有年，不管是高速公路或快速道路，甚至包含台鐵與未來完工的基隆捷運，港西高架橋開通後市區更可直接上高速公路，縮短與汐止、台北交通時間，「通勤多花十分鐘，買房卻可省幾百萬」，而且未來基隆捷運通車，尖峰時刻一小時可舒緩一萬五千人次通勤運量，不僅省去開車族找車位的時間，還可分散國道壅塞問題，捷運沿線房價也將有攀升實力。

地段

基隆市中心生活圈可大致分為安樂區長庚商圈、信義區愛買商圈、仁愛區銘傳國中商圈，以及這兩年興起的中山區建案「新橫濱」周邊，整體生活機能完整，尤其近年看到港口變化與海洋廣場拓寬，未來港務局也會從東岸遷到西岸釋放空間，基隆轉運站也已動土，生活機能只會越來越好。雖然基隆受到山區限制腹地少，在市區若想找好地段大樓並不容易，但基隆老公寓的潛力高，只要鎖定都市計畫區地段都是有機會都更的，屆時伴隨都市翻新，高投報比確實值得期待。

▲中信房屋基隆微笑台北店店長劉展麟表示價格、交通、地段是基隆更具成長潛力的保證。（圖／中信房屋提供）
▲店長劉展麟加盟中信房屋像是站在巨人的肩膀（圖／中信房屋提供）
而從其他房仲品牌轉換到中信房屋的店長劉展麟，認為中信有雄厚資源可以使用，不但公司形象親民，曝光管道上多，行銷手段充滿創意，屋主與客源流量穩定，最重要的是內部系統介面簡單直覺好用，幫助加盟主快速上手。

店長劉展麟說：「樂業、專業、敬業是堅持的三大法則。」能認真做好每件事，知道自己在做什麼，樂於幫助客戶，才能創造價值，這是文化與經驗累積的底蘊，房仲的價值就是幫助客戶解決問題，而當看到客戶給你的讚賞，一切也就值得了。

台北市公辦都更2.0遭質疑黑箱作業　住戶呼籲停止程序

獨／蔣萬安台北隊集合造勢　北北基桃縣市長首度同台

你有中獎嗎？熊好券2.0中獎名單出爐　台北通App大塞車

台北市買透天厝要花多少錢？沒5千萬住不起　年漲超過3成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀