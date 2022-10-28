特企／第76屆商人節暨表揚大會盛大舉辦！盼再創高峰

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隨著地球暖化、環境永續議題日益被國際重視，今年優良商號選拔中，有多家以推動企業綠色經濟成果參加競逐，如和潤企業股份有限公司在落實企業社會責任上，不僅推行綠色金融（低碳交通工具與環保產業資金援助），亦跨足綠能事業，推動減碳。同時以「核心專業 推動農村創生」為主題的5G智慧農業系統循環經濟專案，更榮獲「亞洲企業社會責任獎」及「綠色領導獎」之殊榮。榮獲優良從業人員的天佑計程汽車股份有限公司林振崙，將執業之相關法令、保險內容及車輛機械及結構上的疑惑無私地與同仁分享。易達聯運股份有限公司郭岱鑫披荊斬棘的開拓國際市場，為公司爭取商機。萬達國際物流股份有限公司吳靜婷即時掌握市場脈絡，提供集團優質服務管理制度。萬事達國際聯運有限公司禇黛茜有效地活絡集團資金回收與運作，整合組織資源完成客製化服務需求。法蘭司蛋糕有限公司謝峙帆將公司產品於網路商城上成功推廣。新東陽股份有限公司李錦華以專業的商品知識，成為顧客「食」的顧問。此外，公共汽車業從業人員不乏拾金不昧、主動協助老弱身障者義行，百貨業從業人員以用心和真心服務每位顧客及適時危機處理等等更是不勝枚舉。績優會務人員中有多位服務公會逾20年，其中又以青果商業同業公會蔡麗滿秘書年資近30年，將其人生最精華歲月奉獻給公會及青果業者，此次接受表揚實為同業對其長年服務表達誠摯感謝。
台北市為全台經濟發展中樞，吳發添在大會結束時再次冀盼所有得獎企業與個人，都能繼續為推動台北市經濟發展，開拓世界市場，再創台灣經濟高峰而努力，將台北打造成更重要國際城市。