冷氣壓縮機「裝防護罩」被笑！內行人揭真相打臉：沒常識
夏季因天氣炎熱，家家戶戶都會打開冷氣消暑，不過冷氣無論室內、室外機都要好好維護，使用壽命才能比較長久，近日就有一名網友分享，他竟看到某戶人家的冷氣室外機安裝採光罩，整台被包得密不透風，就怕對方一開冷氣會造成機台損傷，甚至發生危險，對此，有內行人出面解釋，原來此舉為沿海地區常見做法，在冬天時為了避免冷氣室外機被海風鏽蝕，才會安裝採光罩保護，等到夏季要開冷氣時，才會把採光罩的門打開通風。
該名網友昨（30）日在臉書社團「爆笑公社2」中分享一張照片，只見畫面中民宅外牆上的冷氣機室外機，竟四面八方都被採光罩牢牢包住，側邊則設有一個閂門，若是沒人上前打開，裡頭根本就是密閉空間。
照片曝光後，網友們對此舉紛紛表示困惑，「發自內心的正循環」、「一定是日本原裝進口，佛系散熱」、「這樣一來就不怕被偷了」、「北極熊感謝您，防止溫室效應」、「越吹越熱情」、「建議再裝一台冷氣幫它散熱」、「這樣就可以減少地球溫室效應了」、「就算沒故障，電費也會加兩倍」、「室外機三溫暖的概念嗎」。
不過，有內行人出面解釋，「這個是靠近海邊的地區，因為空氣中（海風）含有高濃度的鹽份，會鏽蝕冷氣室外機，不使用時把它封住防鏽，但它是活動門夏季需要使用時就會把它打開了啦，鹽份鏽蝕有多嚴重，看看旁邊不鏽鋼鐵窗都有嚴重鏽斑，就明白為何會有這樣的設施了」。讓大批網友看完驚呼「真的長知識了」、「一堆沒常識又愛管的人」、「這叫聰明好嗎！虧大部分酸民都住海邊」、「謝謝海風系的大大」。（編輯：賴禹妡）