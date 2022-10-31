特企／《BLEACH: Brave Souls》破7000萬下載　贈召喚券

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慶祝突破7000萬下載次數的遊戲內活動登場！
自今天10月31日（一）起，舉辦慶祝全球累計下載次數突破7000萬次的「7000萬下載紀念活動」。為回饋玩家的支持，營運團隊將獻上期間限定的紀念登入獎勵、紀念特別指令、紀念禮包等，敬請享受豪華豐富的各項活動！
7000萬下載紀念登入獎勵
活動期間：日本時間10月31日（一）0:00～11月30日（三）23:59
只要在31天活動期間內每天登入，便可獲得總計160個靈玉及225張通魂符！
贈送7000萬下載紀念即戰力角色召喚券
活動期間：日本時間10月31日（一）0:00～11月30日（三）23:59
於活動開放期間內登入遊戲，即可獲得「必得即戰力★6角色召喚券【70 Million】」！
使用「必得即戰力★6角色召喚券【70 Million】」進行召喚，僅會出現「Lv.200」、「魂魄樹150%」的★6角色！
免費Brave Souls召喚
活動期間：日本時間10月31日（一）16:00（預定）～11月15日（二）15:59
活動期間內1天可免費進行1次10連召喚，最多可免費進行100連的召喚登場！ STEP10時必定出現1位★5角色！！
7000萬下載紀念輪迴召喚
活動期間：日本時間11月3日（四）16:00（預定）～11月11日（五）15:59
★5角色的出現機率在每個STEP均有不同！而且全部STEP都附有贈品，至STEP30為止每5STEP必得1位★5角色！
除此之外，作為「7000萬下載紀念活動」的一環，還將舉辦以下豐富活動。
7000萬下載紀念特別指令第1波
7000萬下載紀念禮包
1天限定1次 魂的金銀財寶「超級」大作戰
1天限定1次 復活之燈禮物關卡
贈送紀念強化組合
並且，自11月11日（五）起還預定追加開放「7000萬下載紀念特別關卡」、「特別指令第2波」等活動。敬請把握這超值的機會來遊玩「Brave Souls」吧！
歷代十二番隊召喚～才～
開放期間：日本時間10月31日（一）16:00（預定）～11月12日（六）15:59
Technical ver.「涅繭利」、「浦原喜助」、「阿近」登場的召喚即將開放！
Brave Souls 歷代十二番隊召喚～才～ 影片：https://youtu.be/dzICHRtibck
新★５角色介紹
涅繭利（Technical ver.）
護廷十三隊十二番隊隊長兼技術開發局局長。有著為了做研究而對許多滅卻師進行殘酷且不人道實驗的過去。
浦原喜助（Technical ver.）
前護廷十三隊十二番隊隊長及技術開發局初代局長兼創立者。其可疑的言行舉止雖引人注目，但一到戰鬥時，他就會一改平日作風，展露嚴肅的一面。
阿近（Technical ver.）
護廷十三隊十二番隊第三席兼技術開發局副局長。在技術開發局內十分受眾人信賴，有時候也會作為領導者代替繭利進行指揮。
電視動畫「BLEACH 千年血戰篇」聯動活動現正舉辦中！
慶祝電視動畫「BLEACH 千年血戰篇」的播映，自日本時間10月11日（二）起每週二發送紀念禮物，還有搭配動畫播映的特別指令登場！電視動畫「BLEACH 千年血戰篇」聯動紀念禮物首週贈送紀念動畫播映的「飾品」。此外，自10月31日（一）起，在最多可讓6位玩家一同討伐強大敵人的高難度多人遊玩功能「討伐戰」中，「優哈巴哈『覺醒』」作為頭目登場！敬請趁這機會來遊玩爽快3D動作遊戲「Brave Souls」吧！