8點檔男神逃過一劫！梨泰院慘叫聲連連 誤以為表演節目
韓國梨泰院發生嚴重踩踏意外，至今154人殞命，歡慶萬聖節氣氛瞬間變成悲劇，許多台灣解封後飛往當地旅遊的網紅、名人，生命安全令人擔憂，曾演出《黃金歲月》、《多情城市》的8點檔男神潘柏希，事發當時人也在梨泰院，IG限時動態曾PO出前往萬聖節派對的身影，讓影迷相當憂心，不停傳私訊給他，希望盡快找到他的蹤跡！
自29日事故爆發後，梨泰院成了人間煉獄，粉絲憂心潘柏希的安全，直到隔天他才終於發文報平安，並曬出多張首爾地鐵擠滿人潮的照片，根本很難搭上車，他透露當晚正要前往梨泰院，湊巧和意外擦身而過，拍下警消在場救援受害者的畫面，不可置信地說：「原來意外就在眼前。」
潘柏希表示，意外發生時他和朋友正前往梨泰院，距離事發地只差幾公尺距離，聽到很多哭聲、慘叫聲，看到警察醫護人員及精心打扮的人，因為聽不懂韓文，一直以為是萬聖節的節目表演，結果被反向的人流往外推，直到離開該地後，才知道距離死神這麼近！回到飯店休息後，腦袋一直回想起現場的哭叫聲、睡不好，這兩天的心情也受到影響。
對於粉絲湧入的私訊，潘柏希坦言收到很多人的關心，他與朋友都很平安，感謝影迷的關注，「今天路上的人沒有很多，相信心情可能都受到影響，希望亡者可以安息、傷者早日康復，也祈求大家都能夠平安」。