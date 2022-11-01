1966年初代超人力霸王現身！西島秀俊握「那個」超興奮
日本電影《新．超人力霸王》在台上映一個月票房直逼千萬，片商加碼將56年前的初代超人力霸王電視版第33、39集與電影版合併，推出「《新．超人力霸王》加初代超人力霸王電視劇經典回歸版 」，兩種版本分別於11月4日、18日在電影院限定上映。
庵野秀明與樋口真嗣攜手打造的《新．超人力霸王》除了在日本引起熱烈討論，台灣上映四週也開出紅盤，原本只在日本限定上映、加入1966年於電視播出初代超人力霸王33集「被禁止的話語」，與39集「再見了！超人力霸王」的兩種特別加長版，在台灣代理商的爭取下，終於獲得日本首肯，讓台灣的超人力霸王死忠粉絲也有機會能透過大銀幕見證56年前最原汁原味的「原版」。
劇中飾演「禍特對（禍威獸特設對策室）」班長的西島秀俊，28日出席在東京巨蛋City所舉辦的「NARIKIRI WORLD」玩具展開幕典禮，他看到《新．超人力霸王》的變身道具貝塔魔棒，興奮拿起該玩具並說：「其實我超想變身的啊，當時在電影拍攝現場也有忍不住拿起來把玩，但不知道齋藤工會不會生氣！」
西島秀俊最近主演的《假面騎士BLACK SUN》剛在串流平台上架，現場主持人便開玩笑說：「今天請以假面騎士為主，請不要變身成超人力霸王喔！」