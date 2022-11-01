調酒必備！法國干邑名莊特調 ABK6柳橙干邑白蘭地發售
▲柳橙干邑白蘭地利口酒使用51%干邑白蘭地與49%柳橙利口酒調製而成，單獨飲用或做成調酒是很合適。（圖／業者提供）
以蒸餾酒做為基酒調製的利口酒，除了色彩鮮艷，獨特芬芳的香氣除了經常用來作為調酒基底，即使純飲也可感受到層次豐富的酒體氣息。代理世界各地精選酒款的英蓋爾精品洋酒，近期引進一款由法國Domaines Francis Abécassis酒莊旗下獨立品牌ABK6所推出的柳橙干邑白蘭地利口酒，將醇厚的干邑白蘭地酒體與柳橙利口酒巧妙結合，加上獨特的圓形瓶身設計，襯托出酒液精緻的迷人氣息，對於喜愛特殊風味的酒迷來說值得一試。
利口酒（LIQUEUR）是由法文Liqueur音譯而來，通常是以白蘭地、威士忌、朗姆酒、金酒、伏特加等蒸餾酒為基酒配製各種調香物品，並經過甜化處理的酒款，通常具有鮮豔色彩與獨特的芬芳氣味，也因含糖量高，常用來增加雞尾酒的顏色和香味，更能突出酒款個性。英蓋爾近期新引進的柳橙干邑白蘭地利口酒，就是使用51%干邑白蘭地與49%柳橙利口酒調製而成，入口具有濃郁糖漬橙皮與橘子醬氣息，微酸的糖果香氣與淡淡花香的尾韻相當迷人，細膩口感不論是單獨飲用或是做成調酒都很合適。 位於法國干邑區的Domaines Francis Abécassis酒莊，過往以製作高品質干邑白蘭地和精湛工藝技術聞名，酒莊擁有240公頃的葡萄園，堅持單一莊園生產模式，從葡萄的種植、釀造、雙重蒸餾、法國橡木桶陳釀、調配勾兌及裝瓶等每個步驟中，嚴格管控干邑白蘭地的品質及穩定性。 ▲英蓋爾新引進柳橙干邑白蘭地利口酒，售價1500元，已於官網、旗艦門市開賣。（圖／業者提供）
ABK6是Domaines Francis Abecassis酒莊旗下獨立品牌，同時也是干邑地區擁有葡萄園總量最多的酒莊之一，葡萄園聚集在干邑最精華的大香檳區、小香檳區和上林區，且葡萄藤均齡逾30年，ABK6近年在世界烈酒大賽中斬獲「世界最佳干邑」、「世界最佳 XO 干邑」等獎項，備受干邑白蘭地市場矚目。此次英蓋爾新引進的柳橙干邑白蘭地利口酒售價1500元，即日起於官網或旗艦門市正式開售。