▲ 以戰代訓！中華安駕學會 iTaiwan Rally Team 重返亞洲越野拉力賽

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- 針對消防、救災、軍事等特殊單位之編制人員，精進其對於車輛駕駛技術、安全駕駛方式、車輛電子配備暨機械運作原理、正確操作方式及使用時機。
- 全民安全駕駛與禮儀教育推廣。
- 越野安全駕駛與禮儀及生態保護教育推廣。
- 國際車輛法規及安全駕駛學術與技術交流推廣。
- 各種國際賽車、越野賽車教育推廣。
陳和皇表示 :「因為自己有很多國際級高規格的比賽經驗，也曾多次協助消防單位施作車輛訓練，救災和比賽其實是相近的邏輯，都須在最短的時間內達成任務，據觀察，其實很多國家的消防菁英，都會代表國家去參賽，因為救災和越野拉力賽一樣，面對的環境和地形都是不可知的考驗，因此我們出賽的意義不只是成績和名次，而是『以戰代訓』，把比賽當中的經驗帶回來，未來則透過『中華安駕學會』平台，將駕駛技術、車輛專業知識及評估地形等技能，傳承給第一線的消防人員。我們歡迎想為台灣奉獻的人加入學會，為台灣加油！」
消防署長蕭煥章表示：「消防員出勤救災、緊急救護時，無論駕駛小型車還是大型特種救災車，需要比一般通勤駕駛更高的駕駛技術，目前消防署正戮力檢視各縣市特種搜救單位獨立執行救援工作的能力評比，如日後受「中華安駕學會」無償培訓各縣市的消防人員，並將國際越野障礙比賽經驗授予我們，一定能讓第一線人員的駕車技術及突破災時地形障礙能力更完備。」
2022 年亞洲越野拉力賽（Asia Cross Country Rally），今年從泰國武里南出發。在柬埔寨暹粒為比賽終點，總距離超過 1,500 公里，2022 年 11 月 21 日將在武里南省 Chang Arena 體育場前舉行的賽車發表儀式，包含日本、台灣、印度尼西亞、馬來西亞、韓國、柬埔寨、越南、法國、泰國等 8 個國家，共 50 餘輛汽車參加比賽，今年陳和皇先生也首度以 FUSO 堅達商用車進行改裝參賽，以自身豐富的經驗來為中華安駕學會帶回最寶貴的實戰訓練課程。