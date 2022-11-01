Honda 第 11 代 Civic 確定 2023 年登台！搭載次世代 e:HEV 電驅雙動能系統
Honda Taiwan 於 11 月 1 日正式公佈，確定將於 2023 年引進第 11 代 Civic 車型，將搭載全新次世代電驅雙動能系統及 2.0L 直噴引擎的革新配置。
Honda史上首度完美結合次世代e:HEV與2.0L直噴引擎鑑於FIT e:HEV 自上市以來廣受市場好評，更讓消費者完整體驗 Honda 電動化前瞻科技「Honda e:TECHNOLOGY」中的「e:HEV」電驅雙動能系統，成為了 Honda Taiwan 引進第 11 代 Civic 的關鍵原因。
第 11 代 Civic 所搭載的次世代 e:HEV，首度結合全新開發 2.0L 直噴引擎，以 41% 熱效率實現降低廢氣排放與提升馳騁駕馭性能兼具的訴求，增加動力延展性，在高速巡航時仍維持輕快穩定與再加速性能。
以 2.0L 直噴引擎為主體的次世代 e:HEV 系統，搭配第 11 代 Civic 以高剛性車體結構設計的紮實底盤，並透過加長軸距、加寬輪距、降低重心全面進化，展現連續彎路與高速巡航時所需的動態穩定性及駕乘舒適性。
全新世代 CIVIC e:HEV 明年確定登台全新第 11 代 Civic e:HEV 將於 2023 年在台上市，後續消息將陸續曝光，敬請持續鎖定本站報導。