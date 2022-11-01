特企／強制車險護權益！上路安心獲保障

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小玲正煩惱的跟老公提到當前狀況，老公跟她說，肇事方如不處理，我們可自己先申請強制險理賠，政府之所以強制每台汽機車領牌前都須投保強制險，就是要讓駕駛者在車禍發生時，讓受傷的一方，在等待肇事釐清前或者是肇事方逃避無法聯繫時，能夠由受傷者先自行申請理賠，有醫療照護費用，不造成社會問題，申請理賠很簡便，交齊相關資料就能自己先申請醫藥費用，保險公司就會在十個工作日內給付保險金，小玲聽完後隨即上強制險的官方網站查詢，才了解原來每年繳的強制險保費，就是為了這種狀況而生。
小玲準備好交通事故證明、醫療收據與診斷書等資料，連絡投保強制險的產險公司收取並確認申請理賠的文件，沒多久保險公司就撥款了，解決了小玲的燃眉之急，所以強制險真的是車禍受害人最好的保障。小玲經過一段時間的休養後傷勢逐漸好轉，再次準備回歸職場。
多一份保險！多一份保障！強制汽車責任保險的目的是為了讓遭遇汽、機車交通事故的受害人，能迅速獲得基本保障，協助其基本生活所需，減輕經濟負擔，安定事故雙方；並提醒汽機車所有人要記得提早辦理強制險的續保，以避免中斷投保受罰，影響自身權益。
民眾不可不知道的新規定：一、依「道路交通管理處罰條例」第69條規定，將過去電動自行車更名為「微型電動二輪車」，並予以納管，須經審驗、懸掛牌照，屆時請依法投保「強制汽車責任保險」才能在道路上行駛，未依規定投保可處750元至1,500元罰鍰；二、汽機車及微型電動二輪車投保義務人於保險期間屆滿逾六個月，仍未依強制汽車責任保險法規定再行投保者，公路監理機關將註銷其牌照。更多詳情，請上「強制汽車責任保險」官網https://www.cali.org.tw或粉絲專頁：https://www.facebook.com/caliorgtw/。