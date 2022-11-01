▲ Hyundai 年銷成長率第一！本月啟動高額 0 利率 訂車再享多重好禮

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Hyundai 歡慶品牌年成長居冠，全車系啟動高額 0 利率優惠入主專案，本月訂車再享多重優惠，指定車型優惠總值最高 13 萬元。本月 Venue與 Tucson L 全車系配備升級 E-view 電子後視鏡，適用高額 0 利率專案及加贈 FSK 藍鑽隔熱紙；電動車Kona Electric優惠推出超低頭款及超低月付 16,688 元方案，再享五年不限里程全車延長保固。即日起，來店試乘即可參加價值新台幣 60,000 元的首爾雙人旅遊行週週抽獎活動，購車出遊再送輕鬆出國，更多優惠資訊請洽全國 Hyundai 展示中心。
車款
優惠內容
國產
乘用車
VENUE
Tucson L
進口
乘用車
KONA
N line
KONA
Electric
|Ø 限量車價優惠(最高$50,000元)
Ø 低頭款/低月付$16,668元
Ø 全車第四、第五年延長保固(價值$20,000元)
Ø FSK藍鑽隔熱紙
Santa Fe
|Ø 限量車價優惠(最高$60,000元)
Ø 最高$50,000購車金
Ø 免費升級前後行車紀錄器(價值$9,800)
Ø 高額0利率+FSK藍鑽隔熱紙
商用車
Porter