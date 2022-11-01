Hyundai 年銷成長率第一！本月啟動高額 0 利率 訂車再享多重好禮

▲ Hyundai 年銷成長率第一！本月啟動高額 0 利率 訂車再享多重好禮
▲ Hyundai 年銷成長率第一！本月啟動高額 0 利率 訂車再享多重好禮

2GameSome - 有車賞

2022-11-01 16:55:00

全球汽車市場仍處在供應鏈不穩定的缺車狀態，影響所及今年國內汽車新車年銷預估衰退 3%。表現相當突出的 Hyundai 10 月銷售共 1,334 台，較同期成長 13%，2022 年 1~10 月累計成長 20%，加上 Custin 將在本月 8 日正式上市帶動下，品牌銷售將達成連續第三年正成長。

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全車系享高額 0 利率 訂車再享多重優惠好禮

Hyundai 歡慶品牌年成長居冠，全車系啟動高額 0 利率優惠入主專案，本月訂車再享多重優惠，指定車型優惠總值最高 13 萬元。本月 Venue與 Tucson L 全車系配備升級 E-view 電子後視鏡，適用高額 0 利率專案及加贈 FSK 藍鑽隔熱紙；電動車Kona Electric優惠推出超低頭款及超低月付 16,688 元方案，再享五年不限里程全車延長保固。即日起，來店試乘即可參加價值新台幣 60,000 元的首爾雙人旅遊行週週抽獎活動，購車出遊再送輕鬆出國，更多優惠資訊請洽全國 Hyundai 展示中心。

 

車款

優惠內容

國產

乘用車

VENUE

  • 全新升級E-VIEW電子後視鏡
  • 高額0利率+FSK藍鑽隔熱紙

Tucson L

進口

乘用車

KONA 

N line

  • 免費升級前後行車紀錄器(價值$9,800)
  • 高額0利率+FSK藍鑽隔熱紙

KONA 

Electric

Ø 限量車價優惠(最高$50,000元)

Ø 低頭款/低月付$16,668元

Ø 全車第四、第五年延長保固(價值$20,000元)

Ø FSK藍鑽隔熱紙

Santa Fe

Ø 限量車價優惠(最高$60,000元)

Ø 最高$50,000購車金

Ø 免費升級前後行車紀錄器(價值$9,800)

Ø 高額0利率+FSK藍鑽隔熱紙

商用車

Porter

  • 萬元購車金/安全好禮二選一註3
  • 全新升級E-VIEW($15,000)
  • 4年12萬延長保固

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