第76屆「金商獎」頒獎典禮 許舒博：讓世界看見臺灣
中華民國全國商業總會11/1於台北喜來登大飯店盛大舉辦第76屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，行政院沈榮津副院長、立法院林志嘉秘書長、經濟部陳正祺政務次長、經濟部商業司蘇文玲司長、外交部國際合作及經濟事務司蔡允中司長等各部會長官，蒞臨致詞及頒獎，得獎企業出席踴躍，現場冠蓋雲集，精彩非凡。
第76屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，受獎項目分為優良商人、優良外商、優良外國駐臺商務單位，優良老店及菁英老店等，經過嚴格的評鑑，總計評選出58位獲獎者（家），每一位都是各行各業的優良典範，對臺灣經濟成長貢獻良多，深獲各界嘉許與肯定。其中Cadence益華電腦自1986年於新竹科學園區成立研發中心，30多年來扮演著推動台灣半導體技術不斷前進的重要角色之一，為電子設計自動化(EDA)領域在台灣深耕最久的公司，充分瞭解台灣半導體電子產業的需求。其亮眼成績獲得「優良外商」的獎項。
此次獲得評審肯定的茂綸股份有限公司榮獲「優良商人」獎，其得獎優勢為該公司代理全球一線半導體大廠產品線，擁有完整的技術應用，主要業務涵蓋半導體、AI、IoT、CAE模擬軟體、AI商用型服務型機器人、工業級機械手臂等。在追求企業成長的同時，並貫徹環保的理念，落實企業社會責任並積極以ESG永續發展邁進。
此外在「優良老店」得獎企業計7家，都是伴隨台灣人成長茁壯的商家，當他們進場接受表揚也是吸睛的一群。三陽食品、志斌豆瓣醬、谷芳有機茶園、大黑松小倆口及敦煌教育集團。其中金門酒廠已邁入70歲，董事長黃怡凱表示，未來還要經由產學合作在釀製上精益求精，要把金門高粱酒打進世界盃、賺外匯。「菁英老店」本屆有西螺大同醬油、華剛茶業、福利麵包獲獎，每間老店都本著傳承好手藝代代相傳。商總理事長許舒博表示這些得獎老店有些已經經歷了五六代、品牌依然屹立不搖「實在是不簡單！」希望面對後疫情時代，百工百業大家同心協力，再創台灣經濟奇蹟！