特企／Ray-Ban度數鏡片登台！全新體驗打造專屬品味

▲Ray-Ban度數鏡片可滿足消費者眼睛度數的需求。讓時尚不須要再退而求其次、讓經典成為「眾人的經典」。（圖／品牌提供）
▲Ray-Ban度數鏡片可滿足消費者眼睛度數的需求。讓時尚不須要再退而求其次、讓經典成為「眾人的經典」。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-11-02 18:13:40

Ray-Ban雷朋的技術、設計一直以來都是業界中的領導者，Ray-Ban雷朋經典的太陽眼鏡系列更是經典不退的時尚指標，經歷大半個世紀卻依然擁有眾多愛好者，更有「人生必須擁有的時尚單品」之稱。卓越的品質也是Ray-Ban雷朋始終如一的堅持，2022年Ray-Ban在台灣推出眾所期待的訂製原裝太陽及光學度數鏡片服務。雷朋度數鏡片正式登台，讓消費者可享有原廠帶來優質的鏡片技術。保留雷朋專屬G-15的鏡片顏色以及鏡片上Ray-Ban Logo標誌，但不同以往的是，可以同時滿足消費者眼睛度數的需求。讓時尚不須要再退而求其次、讓經典成為「眾人的經典」。即日起至指定CR認證的優質經銷商，就可以打造專屬你的雷朋度數鏡片。You’re on！

我是廣告 請繼續往下閱讀
以往若選擇 Ray-Ban鏡框並搭配度數太陽或光學鏡片，只能從其它品牌鏡片中做選擇，與此同時就須捨棄鏡片上的Ray-Ban Logo標誌與雷朋鏡片專屬的顏色。尤其雷朋經典飛官款式中的：G-15綠色與B-15棕色，是雷朋原廠鏡片獨有的經典顏色。但因過往Ray-Ban並未提供消費者度數鏡片的服務，消費者往往會需要遷就自身眼睛的需求而讓經典大打折扣。

Ray-Ban度數鏡片為此提出解決方案：度數鏡片訂製服務。提供原廠個人訂製太陽及光學度數鏡片，讓品牌LOGO能保留在鏡片上。配合原裝鏡框數據的鏡片技術，使鏡片度數更加精準，並與鏡架完美的接合。另外，也能搭配Ray-Ban獨有的鏡片技術，例如：Ray-Ban 的 CHROMANCE 康目色鏡片。

全新推出的訂製服務均使用品牌原裝鏡片，所有鏡片上皆會印上Ray-Ban LOGO作為優質的正品認證。原裝鏡片採用最純淨的光學聚碳酸酯製成，配合鏡片內外的抗反射鍍膜，除提供全面的紫外線防護外，更具備疏水、防油、抗靜電及耐衝擊，高質耐用，適合不同場合使用。

Ray-Ban 度數鏡片更備有 POLARIZED 偏光、CHROMANCE 康目色選擇。POLARIZED 偏光太陽眼鏡鏡片可保護眼睛免受水平表面產生的眩光反射，將影像看得更清晰。CHROMANCE 康目色鏡片專為戶外環境而設計，鏡片技術採用高對比度顏料，強調色彩亮度，加強視覺效果。CHROMANCE 康目色鏡片亦具備疏水處理技術，水滴很容易從鏡片上流走，可以去除污漬和指紋，也讓雨天騎車水滴可快速滑過。訂製原裝 Ray-Ban 雷朋度數鏡片因可應不同的需要和場合，選擇加入漸進、全視線及藍光過濾等不同功能，打造更個人化的鏡片，體驗更完美又時尚的佩戴體驗！

雙11肯德基「6炸雞＋6蛋撻」333元！雞塊買4送4全優惠曝

外送也拼雙11！星巴克、必勝客參戰　11大品牌「買1送1」

雙11量販超市參戰！愛買生鮮下殺31折　家樂福3C家電瘋搶

7-11出手了！雙11咖啡「買11送11」　全家拿鐵28杯1111元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀