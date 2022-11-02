特企／Ray-Ban度數鏡片登台！全新體驗打造專屬品味

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Ray-Ban度數鏡片為此提出解決方案：度數鏡片訂製服務。提供原廠個人訂製太陽及光學度數鏡片，讓品牌LOGO能保留在鏡片上。配合原裝鏡框數據的鏡片技術，使鏡片度數更加精準，並與鏡架完美的接合。另外，也能搭配Ray-Ban獨有的鏡片技術，例如：Ray-Ban 的 CHROMANCE 康目色鏡片。
全新推出的訂製服務均使用品牌原裝鏡片，所有鏡片上皆會印上Ray-Ban LOGO作為優質的正品認證。原裝鏡片採用最純淨的光學聚碳酸酯製成，配合鏡片內外的抗反射鍍膜，除提供全面的紫外線防護外，更具備疏水、防油、抗靜電及耐衝擊，高質耐用，適合不同場合使用。
Ray-Ban 度數鏡片更備有 POLARIZED 偏光、CHROMANCE 康目色選擇。POLARIZED 偏光太陽眼鏡鏡片可保護眼睛免受水平表面產生的眩光反射，將影像看得更清晰。CHROMANCE 康目色鏡片專為戶外環境而設計，鏡片技術採用高對比度顏料，強調色彩亮度，加強視覺效果。CHROMANCE 康目色鏡片亦具備疏水處理技術，水滴很容易從鏡片上流走，可以去除污漬和指紋，也讓雨天騎車水滴可快速滑過。訂製原裝 Ray-Ban 雷朋度數鏡片因可應不同的需要和場合，選擇加入漸進、全視線及藍光過濾等不同功能，打造更個人化的鏡片，體驗更完美又時尚的佩戴體驗！