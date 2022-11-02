檔案月熱鬧登場！國發會：展現國家資產、重現歷史面貌

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龔明鑫於致詞表示，檔案記錄政府施政軌跡，是國家發展的重要智慧資產，檔案月在中央及地方各級機關共同參與下，過去4年已舉辦近350場活動、逾80萬人次參與，今年邁入第5屆，首度協同台大跨機關合作，串聯全國超過40個機關學校與機構共襄盛舉，舉辦講座、展覽、電影欣賞、手作體驗等近50場檔案推廣活動，以多元風貌吸引大眾聚焦，共同體驗檔案的價值與意義。
王根樹指出，過往的事跡都可以透過檔案留下紀錄，藉此活動讓大家知道政府用什麼樣的方式妥善保管與提供應用珍貴的公務紀錄，台大檔案館也因此蒐整典藏多元的校園歷史檔案，「其中特別典藏台灣民主運動人士，也是著名學者陳文成先生在校的考卷，藉由不同類型的檔案，映照歷史發展與個人足跡。」
林秋燕也提到，每年11月是屬於台灣檔案的重要月份，檔案局以辦嘉年華的心情，舉辦檔案月啟動儀式，透過社會大眾參與，讓檔案開啟全民記憶、走入全民生活，今年40多個串聯機關更推出甚具特色的活動，包括因應疫情結合資訊科技擴增舉辦線上展覽、跨域合作辦理各類推廣活動，以及整合豐富檔案素材推出生活化主題展覽等3大特色。
此外，今日也特別邀請串聯機關戶外設攤，包含台大檔案館、玉山國家公園管理處、法務部行政執行署士林分署、行政院農業委員會水土保持局及台中市南區戶政事務所，展示重要檔案及加值成果。檔案局也安排各式趣味活動及闖關贈獎攤位，例如歷年檔案加值文創商品翻牌遊戲、各機關檔案吉祥物大搜奇等，增添檔案的意趣，也吸引民眾以更生活化與多元化的形式，感受檔案內涵與時空價值。
檔案局說明，響應國際推廣檔案活動，台灣自2018年起每年11月舉辦檔案月，串聯各級機關學校及檔案文教機構，全國跨界、跨區域推出各式檔案展覽及推廣活動，鼓勵民眾親近檔案，進而認識檔案，不僅展現國家重要智慧資產，也重現珍貴的歷史面貌。