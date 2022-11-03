Ford Tourneo Custom 9人座Combi 高CP值商旅車試駕

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福特旅行家 Tourneo Custom在今年9月推出新年式車型，除了保留原有的8人/ 9人座尊爵型與8人座豪華型之外，還新增一款價格壓在130萬元內的9人座Combi車型，以市場面來看，此類大型進口商旅多以德系與日系品牌為國內銷售主力，售價則落在170萬元至250萬元這個區間帶，價格落在170萬以下的Tourneo Custom則是搶佔130萬至170萬這區價格真空帶，以訂價策略而言算是相當聰明的避開主戰區，尤其台灣邁入超高齡社會的現在對於福祉車的需求日益提升，因此好用、維修方便、價格實惠的產品便容易受到市場青睞，福特六和也注意到此需求特別在新年式車型中導入價格更為親民的9人座Combi車型作為高CP值福祉車的新選擇。
Tourneo Custom 9人座Combi在價格上擁有優勢，另一方面也代表著配備上必須有所取捨，在外型上與更高階的尊爵型或豪華型差在水箱護罩並未使用鍍鉻材質來提升豪華感，同時頭燈採用鹵素光源而非更高階的HID款式，輪圈則是以鐵圈搭配銀色塑膠飾蓋的方式而非鋁合金材質，甚至側邊滑門也僅有右側可開啟，為的就是進一步降低成本讓有大型商旅車需求卻受限預算的經濟型買家有更多的選擇。
內裝部分相較高階車型看起來確實陽春了些，最明顯的差異在於中控台螢幕僅有4.5吋，不過仍內置SYNC®3娛樂通訊整合系統及6具喇叭輸出，同時還支援藍芽及外接USB功能，螢幕的操作介面相對簡單不過仍保有全彩倒車影像，對於這種車長超過5米3的大車而言是相當實用的配備。
駕駛儀表全車系皆採用傳統指針式搭配中央行車資訊顯示螢幕的配置模式，不過入門9人座Combi車型的中央顯示幕僅有純文字顯示相對較為單調，多樣的置物機能在Tourneo Custom車系上依舊是相當實用的設計，包含中控台上方的開放式收納空間、儀錶板兩側的置杯架機能以及前座中央上方的額外置物盒，都能讓司機方便存放零碎物件，更別說3,300mm的軸距即便滿載9人依舊保有1,054公升的後廂置物容積，尤其靈活的座椅收折功能可進一步提升後艙的置物機能，後座部分除了少了些許裝飾用的車門面板外，後座獨立空調系統還是有的，而且中央鞍座後方仍備有兩組USB充電插座，對有載客需求的買家而言在舒適配備需求上不必太過擔心。
安全配備部分即便是入門的9人座Combi車型也標配有6具安全氣囊，在乘客的保護上並未因等級差異而有所妥協，不過9人座Combi車型並未配置Ford Co-Pilot360™ Technology全方位智駕領航科技，像是現在流行的ACC主動定速巡航、AEB全速域輔助煞停、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、BLIS盲點偵測這些功能必須要到尊爵型以上等級才會配置，但基本的ESP、ABS、EBD、TSC乃至胎壓偵測、扭力分配、斜坡起步輔助、限速系統等功能仍在入門車型的標配範圍內。
動力方面全車系皆搭載2.0升EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎，這具引擎擁有130匹的馬力數據看似平淡，但柴油引擎低轉高扭力的特性可在1,350轉釋放36.7公斤米的扭力峰值，對於推動一部2.3噸重的大車而言起步算是相當具衝勁，搭配引擎汽缸摩擦係數降低、提高噴油壓力及渦輪進氣優化的協助下，再配合高效率的SelectShiftTM 6速手自排變速箱，使其平均油耗14.8 km/l的表現符合國內一級能源效率，排汙數據也符合嚴苛的歐盟六期排放標準，對這樣一部大型商旅車而言算是相當值得讚許的成績。
至於操駕感受上轉向手感不如傳統轎車來的精準，畢竟這是部高頂高重心的大型商旅，若轉向調教得過於犀利會讓重心擺蕩過於明顯，這也並非此類車型所強調的重點，舒適的乘坐感受才是第一要務；底盤採用的是前麥花臣後葉片彈簧的配置模式，很明顯看的出來是為了載重所做的設定，試駕過程中在後座無乘客的條件下後軸彈跳感會稍嫌明顯，而且高重心難免會有明顯的側傾狀況產生，這是高頂商旅車型先天無法克服的條件，除非配置上獨立主動調整懸吊，但這就不是130萬元能解決的事了。
Tourneo Custom 9人座Combi車型以不到130萬元的價格換來舒適的多人乘坐空間，加上適切的動力配置與實用配備來滿足預算型買家需求，這也是該車型在同級距產品中所分化出的產品差異性，無論載客或載物皆能滿足不同使用者的任務需求，加上如前言所述甚至可作為福祉車使用進一步拓展了入門車型的使用範圍，在車價節節高升的時代還能找的到這樣一台CP值超高的商旅車款實屬難得。
| Ford Tourneo Custom 9人座Combi規格表
| 長/寬/高(mm)
| 5,339 / 2,030 / 2,024
| 軸距(mm)
| 3,300
| 車重(kg)
| 2,300
| 引擎型式
| 直列四缸渦輪柴油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,995
| 最大馬力(PS/rpm)
| 130 / 3,250-3,500
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 36.7 / 1,500-2,500
| 變速系統
| 6速手自排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 葉片彈簧
| 輪胎尺寸
| 215/65 R16C
| 平均油耗
| 14.8 km/l
| 售價
| 129.9萬