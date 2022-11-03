Hyundai新世代Santa Fe偽裝車被捕獲，最快2023年登場

Hyundai在2020年推出小改Santa Fe，但在競爭激烈的休旅市場中能有效維持銷量，Hyundai已著手進行新世代車型規劃，對此國外媒體已拍攝新世代Santa Fe的偽裝測試車，從偽裝包覆下大概可以看到新Santa Fe有著更為方正的外型。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Hyundai在2020年推出小改Santa Fe，其中外觀造型有著如大改般的轉變，但面對競爭激烈的休旅市場，消費者很容易就會喜新厭舊，因此產品推陳出新就相當重要，對此Hyundai就已著手開發新世代Santa Fe，而日前也被外媒捕捉到偽裝測試車。據了解新世代Santa Fe預計最快2023年就會現身，但尚未亮相前大概了解新世代Santa Fe預計將會有更為方正的外型，車尾則有可能會採用直力式尾燈設計，而動力方面應仍會採用內燃機、油電與PHEV等系統。新世代Santa Fe除內燃機與油電外仍會提供PHEV系統。×新世代Santa Fe除內燃機與油電外仍會提供PHEV系統。 敞篷控有新玩具了，MG Cyberster電動敞篷車預告2023年4月亮相 Ford Tourneo Custom 9人座Combi 高CP值商旅車試駕 中國式電子豪奢MPV ─ Zeekr 009正式發表 Stellantis退出加上負債大於資產，廣汽菲克宣布破產