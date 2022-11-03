培育永續科技人才！緯創贊助天線競賽 促5G量能竄起
疫情延燒驅動虛實整合加速智慧轉型，從5G、AIoT、自駕車到智能應用，帶動通訊設備和天線系統設計產業蓬勃發展，由經濟部主辦的「Mobileheroes通訊大賽」被業界喻為「通訊奧斯卡」，於26日舉辦頒獎典禮，緯創資通擔任天線競賽贊助方，頒發「企業特別獎」予國立高雄科技大學研發穿戴型裝置的「蜘蛛手錶」團隊，同時輔導元智大學黃正光教授帶領「Gross5G」團隊，全程競賽中提供完善模擬、測量等天線設備，並推派資深工程師與學生進行實作分享、促進技術交流，將學科理論真正活化於新時代科技產業上，提升專業技能，成為社會新鮮人的門徒導師。
擔任通訊天線系統競賽主審、中山大學國家講座教授翁金輅，針對整體產業趨勢提及，「5G+或6G天線設計重點在於更高的傳輸效率和更廣的覆蓋率」。天線傳輸優化是無線通訊的最後一哩路，為了讓使用者擁有良好的無線通訊體驗，工程師面臨許多挑戰。緯創天線主任工程師林俊念分享，新式工業型手機以輕薄方向設計，天線體積大小、空間環境的大小與天線的效能成正比，在注重一手掌握的時代，天線擺放的空間與位置格外的重要。為了讓每一階段快速接軌，緯創以軟硬設備與技術實力兼具的優勢，提供3D列印技術，快速模擬產品特性，再以調諧器精準調整天線阻抗匹配參數優化效能，考慮各類使用情境如手持、通話、USB模式，根據情況給予最佳的參數配置，減少人力與資源耗損。
本屆天線競賽由射頻研發處陳逸仙處長擔任評審之一，深入校園與元智大學「Gross 5G」團隊進行產學合作，以「跨平台無線通訊量測」為核心技術發展方向，提供平價、客製的5G NR量測方案。該團隊組長李承峯說到，與緯創天線通訊團隊合作過程中，學會以企業方視角出發，讓研發在實務上展現價值，更在緯創支持下降低5G FR1/FR2量測成本。本次競賽成果獲得緯創肯定，後續擬定短中長期合作，藉由創新量測技術與產線效率提升，共創雙贏。
天線競賽作為指標性資通訊產業盛事，面對科技永續經營話題，擔任評審團總召集人的陽明交通大學終身講座教授林一平鼓勵參賽團隊，規劃作品的同時以ESG精神打造「永續競爭力」並應用在真實場域中，具備實用性與技術深度。為了培養創新人才，緯創秉持「以人為本」的核心精神，啟動永續力培育計畫，對外贊助天線競賽、提供軟硬體資源協助參賽團隊，深入校園提供培育金計畫，支持中山大學電機工程所碩博士生申請，提供最高新台幣36萬元，加速產學接軌；對內啟動E-Learning多元線上課程，同仁24小時不間斷永續學習。緯創資通不斷以ESG人才策略打出新高度，拿下DJSI道瓊永續指數「2022年電子硬體設備產業」全世界第二高分，持續透過創新、數位轉型和精進永續各方面作為，成為ESG的標竿企業。