首家！全球人壽獲准海外也能遠距投保　保經代同步開辦

▲全球人壽獲准擴大開辦，保經代遠距投保，同步開通境外被保險人及14歲以下無身分證遠距投保。（圖／全球人壽提供）
▲全球人壽獲准擴大開辦，保經代遠距投保，同步開通境外被保險人及14歲以下無身分證遠距投保。（圖／全球人壽提供）

記者顏真真／台北報導

2022-11-03 22:36:20

繼去（2021）年正式開辦直營業務通路遠距投保服務後，全球人壽今（3）日再宣布，獲准正式開辦經代通路遠距投保服務，不僅是首批通過保經代通路遠距投保的壽險公司，並與直營業務通路共同開通遠距投保新功能，也是首家獲准被保險人可在境外遠距投保，並讓14歲以下無身分證未成年人也能遠距投保，具體落實保障零距離。

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全球人壽是去年10月首批獲准直營通路遠距投保開辦的壽險公司，持續遠距投保銷售動能，至今已有超過萬名保戶受惠。其中包含保經代通路遠距投保服務及與直營業務通路共同提供的新功能，如境外被保險人可透過GPS定位，在與要保人及業務同仁於視訊同框下完成投保。

不僅如此，未成年被保險人的身分證識別，則可用有照片的護照或健保卡代替身分證的方式，只要5步驟即可輕鬆完成境內外的遠距投保，即使要保人、被保險人為不同人、在不同地，也可同時於線上進行，既符合遠距投保作業要求的資安規格，又能在保持社交距離狀態，一鍵滿足保險需求，優化保戶使用體驗，並讓保障不因疫情與距離而中斷。

全球人壽在試辦期間短短4個月，就成功受理逾5000件，最吸睛的是境外投保遍布4大洲，包括中國、美國、澳洲、日本、泰國、荷蘭、新加坡、羅馬尼亞等地，提供身處海外的被保險人可利用「遠距投保」，輕鬆完成境外異地投保作業，進而享有零距離專業服務。

全球人壽表示，數位金融蓬勃發展，金管會預估2022年全年金融業投入金融科技經費年成長率可望達到97%，顯示金融保險業積極發展數位化轉型，加上疫情改變民眾的生活型態，「零接觸」的遠距投保需求與日俱增，金融科技已然成為實現普惠金融的一大利器。

全球人壽就以全台首件境外被保險人投保試辦為例，近年因疫情緊繃，促使1名保戶林媽媽（化名）想幫家人重新檢視醫療保障，正苦惱大兒子遠在澳洲讀大學，無從辦理告知及取得其書面同意，以完成投保作業加強保障。在了解其「痛點」之後，全球人壽由大鑫通訊處區經理洪志群協助林媽媽透過遠距投保，為遠在澳洲的林大弟（化名）投保醫療險，就在三人異地同框遠距情境下順利完成投保。

另一試辦案例則是保戶陳爸爸，因疫情尚未見遏止之勢，想為長期在大陸工作的兒子加買醫療險，卻因人不在台灣，遲遲無法順利完成投保。全球人壽恆大通訊處業務區經理呂亮誼，聽聞公司開放境外被保險人遠距投保後，隨即告知陳爸爸這個好消息，趕緊敲定時間準備連線簽約，最後透過視訊同框與業務員溝通，僅用30分鐘就替身在大陸的兒子順利買下保單，使醫療保障更加完善。

全球人壽強調，未來將持續精進數位服務，規劃「遠距投保」常態化與新業務的試辦，向前延伸拓展原有試點範圍，擴大至各通路、各險種，並向後串聯至「行動保全」及「行動理賠」，滿足保戶全方位的保險需求，完善「數位行動業務平台」，為保戶提供便捷、高效、無紙化的服務，並實踐ESG低碳營運、永續發展的目標。

其實，因應數位金融創新發展，強化公平待客執行力，全球人壽近年來積極發展遠距投保、智能客服等金融創新服務，同時亦維護既有服務管道的質量，秉持「以客為尊 待客如己」的理念服務客戶，將「愛與責任」實踐在公平待客十大原則的每項服務細節裡，使保險商品更能滿足客戶的需求與期待。同時也提醒保戶，可多加善用全球人壽各項數位金融服務，包括LINE官方智能客服、線上保戶專區或是電話語音等方式，無須到現場臨櫃即可辦理，省時又便捷。

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