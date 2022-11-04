名家論壇》黃創夏／民進黨為何「不會」選舉了⋯

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雖然國民黨實在太廢，讓人民無法期待；而民眾黨則是太虛，讓選民遲疑觀望，民進黨可千萬不要以為穩坐釣魚台，許多曾經對民進黨有所期待的選民，特別是曾經參與過台灣「寧靜革命」民主化過程的「覺醒世代」，對於當前的民進黨，疑慮漸生，因此投票意願低迷！
他們正看到一個「類國民黨化」的失去理念而執著於權力競逐的「我不是民進黨的民進黨」正在快速繁殖，這樣的「異化」疑慮讓許多曾經寄望民進黨給台灣帶來進步的選民，因為失望而放棄投票…
這樣的氛圍當然會造成11月26日的低投票率，不但因此讓傳統的「鄉里動員」體系主宰了選舉結果，而「18歲公民權的修憲公投」也將因此過不了關，成為民進黨再度失去年輕選票的衝擊因素。
前中研院院長李遠哲的一席感嘆就是一個重要指標：能源政策「2024後就不是她的事」雖然沒有立即引發壯闊波瀾，已暗潮洶湧，因為過去的民進黨並不會是只看眼前而不顧子孫萬代的政黨。
這一年的烏克蘭反侵略戰爭中，俄羅斯用能源當成武器，不只是歐洲，全球都受到嚴重衝擊，而在8月4日解放軍利用美國議長裴洛西訪台當成藉口，藉機在台海周邊演練了武力犯台時的「封鎖台灣」的劇本，台灣如何保住自己的能源生命線，或者是「超前部署」，有志者都會感到憂心，也希望執政的民進黨負起責任。
李遠哲這類的傳統仕紳和知識分子當然會希望提醒政府，而且今年歐洲議會都已經將「新型的微反應爐發電系統」視為是「綠色能源」，美國也已經選定阿拉斯加空軍基地試用新型核能，最快2026年就啟用。
日本的岸田文雄也重啟日本的核能電廠，連德國都正在討論保留部分核電廠延役…台灣怎能不思考將來的能源問題呢？
當然「不在其位，不謀其政」是基本原則，很多新依附民進黨的側翼就是如此開始批評李遠哲而替蔡英文辯護，如果真的是這樣，蔡英文卻又為何可以替她卸任後的2025預告了所有的能源架構？
這樣子的自我矛盾，讓許多曾經寄希望於民進黨的「啟蒙世代」感到錯愕，他們更錯愕的是蔡英文竟然會詢問：「教官為何要退出校園？」而民進黨的護衛言論，竟然和當年威權時代的國民黨喉舌一模一樣，推諉給校園保全或是訓練學生軍事能力等鬼扯！
1980年代初期，「校園民主」正式啟蒙，當時的「自由之愛」主訴求之一就是「教官退出校園」，而當時的國民黨知青黨部和御用媒體所鼓吹的也是「教官可以協助輔導學生」、「教官可以協助校園保全」和「教官可以訓練學生軍事技能」的鬼扯淡！
正常的民主國家本身就沒有代表軍事威權的系統長期進駐校園，學校需要保全，那就該用教育體系或內政部的預算編列給非軍方體系，不能便宜行事產生「軍國亂象」，當年的「自由之愛」要角如林佳龍等人當時都詮釋得非常清楚，那時在校的陳其邁和黃偉哲應該也是知之甚詳。
可嘆的是，蔡英文的這段「我不是民進黨的民進黨」發言之後，林佳龍、陳其邁和黃偉哲都噤聲不語，徹底失去了黨外時期和民進黨創黨精神的「不平則鳴」勇氣，而就算鄭文燦、范雲和「野百合世代」在「自由之愛」時期上在中學，但他們也只是小於林佳龍等人不到三、四歲，進入大學後也該事知之甚詳…
權力之前，都沉默無聲了…
更糟糕的是，還放任一堆在民進黨完全執政之後才依附的那些網軍和側翼放言高論，成了民進黨的「指揮官」和「掌旗手」。
關鍵在於「引領風潮」和「帶風向」截然不同…
過去的黨外和早期的民進黨「引領風潮」是眼光向前，他們希望讓台灣成為在各個方面不但是在地位和法理上成為「正常化的國家」，在國家治理上更是「合理化國家」，所以推動政府承擔社會福利的責任、保障安老的年金、弭平城鄉差距的重分配…
而現在借重網軍的「帶風向」，是鋪天蓋地的雞蛋裡挑骨頭，用流量攻勢和「單點放大」的針對政治上欲打擊的對手無限上綱，一切只是為了滿足基本盤的激情和亢奮。
這種情況中，民進黨唯一可以偷偷喘氣的原因就是國民黨實在太差勁了，如果台灣還有一個稍微正常之在野黨，恐怕民進黨就算再怎麼「愛」選舉，也是枉然…
●作者：黃創夏／資深媒體人
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