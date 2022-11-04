長期咳嗽別輕忽！醫師秀Ｘ光片驚見心臟位置變成胃：「咳到胃翻出來」

長期咳嗽別輕忽！醫師秀Ｘ光片驚見心臟位置變成胃：「咳到胃翻出來」
長期咳嗽別輕忽！醫師秀Ｘ光片驚見心臟位置變成胃：「咳到胃翻出來」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-04 16:30:45

千萬不要輕忽長期咳嗽的症狀，否則恐後患無窮！台北市立聯合醫院醫師姜冠宇2日在臉書分享一張胸部X光片，驚見心臟的位置竟變成了胃，他指出這個症狀就是經典的「咳到胃翻出來」，不過由於病患不願開刀，未來只能少量進食，並留意可能會出現更嚴重的胃食道逆流。

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姜冠分享一張胸部X光片，這個就是經典的 「咳到胃翻出來」。（圖／翻攝臉書／姜冠宇）

 

「這不是心臟，而是胃！」姜冠宇醫師2日在臉書分享病例，一名阿嬤有咳嗽的老毛病，還有呼吸不順等症狀，結果一照X光竟發現阿嬤把胃都咳翻了，他解釋這是經典的「咳到胃翻出來」，只能動手術改善，縫補橫膈膜，但偏偏阿嬤不願意動刀，唯一辦法就是少量進食。

姜冠宇醫師進一步說明，該症狀就是「胃疝脫」，錯位突破橫膈膜擠入胸腔，這不能只有專注在消化道的問題，因為不可能一、兩次嗆到就咳成這樣，「這明顯是很長期的咳嗽問題」，至於背後有沒有其他慢性呼吸道疾病，像是COPD或氣喘，甚至是潛在感染後的後遺症，仍需後續評估並給予治療，否則沒得改善還會變得更加嚴重。

姜冠宇
姜冠宇
▲姜冠宇補充，「再講一次，原本是心臟的位置，變成了胃」。（圖／翻攝臉書／姜冠宇）

 

姜冠宇醫師擔心大家看不懂X光，還特別用紅筆標示出來：「原本是心臟的位置，變成了胃」，而且還扭曲反折，如果不提早治療改善，日後還會有更嚴重的胃食道逆流，這是因為胃的位置不對，導致吞食的食物是以非正常的狀態下抵達胃部，隨著酸液湧出，胸悶感及灼燒感也會更嚴重。

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