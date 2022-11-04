為什麼男性會得「女乳症」？醫揭3病因1風險

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在此阿勳醫師提供「男性女乳症 」的小知識，希望能為男性解憂：
荷爾蒙失調
男性女乳症的主要原因是當男性荷爾蒙低於女性荷爾蒙，因而導致乳腺增大，常好發於青春期以及男性更年期。由於青春期荷爾蒙變化劇烈，因此可能女性荷爾蒙較多，通常在18歲以後荷爾蒙濃度恢復穩定就會改善；而更年期則是男性荷爾蒙減少並體脂肪增加的緣故，因此容易出現荷爾蒙失調的狀況。
肥胖
此外，男性女乳症也與體重有關 ，患者因肥胖容易使脂肪堆積，從而導致乳腺增大，同時高油脂食物也可能刺激體內荷爾蒙濃度，因此若是因肥胖所引起的男性女乳症，通常透過減重就可以有所改善。
乳癌風險較高
李秉勳表示，一般而言，男性女乳症不會出現不舒服或是其他症狀，如果症狀沒有對病人造成影響就無需特別治療。不過有少數文獻指出，男性女乳症患者得到乳癌的機率高於普通男性。
過量飲酒
過量攝取酒精可能會影響肝臟功能，導致女性荷爾蒙代謝異常引發男性女乳症 ，因此李秉勳建議患者應少量飲酒。
本文經 整形外科醫師李秉勳 臉書粉專《阿勳醫師的美食美麗日記 新北板橋土城長庚 整形外科 李秉勳醫師》授權報導
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