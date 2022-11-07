三竹簡訊高轉換率　婕洛妮絲最忠誠行銷盟軍

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婕洛妮絲於2018年開始啟用更親暱的方式，貼心提醒用戶重要資訊，因此開啟了與三竹簡訊合作的契機，透過人聲語音簡訊發送取貨提醒。洪偉豪表示：「語音簡訊可以取代大量客服人力，是企業的好幫手，婕洛妮絲使用多年成效良好，善用工具可以大幅節省時間成本及管理成本，選擇對的工具就會有好的效果。」除了，「語音取貨提醒」功能之外，三竹簡訊在雙方合作近5年來已協助婕洛妮絲進行多面向、多樣化的會員行銷策略管理。
服務認證通知：可運用於官方網站會員註冊、協助找回帳號密碼、信用卡刷卡驗證碼通知等。
線上訂單通知：重要訊息可以立即透過系統自動發送，例如成功下單完成通知、訂單處理中通知、訂單商品狀況變化通知、訂單商品出貨提醒等。
促銷簡訊通知：針對特定會員發送專屬促銷優惠通知、搭配精選文案內容，於節慶檔期或新品上市期間，透過簡訊再行銷方案刺激買氣，進一步提升線上購物轉換率。
簡訊是品牌端與消費者精準溝通的關鍵一哩路，不必受限於手機「智慧與否」、也不需要擔心網路訊號、更無須花時間訂閱，只要能夠通話就能收到簡訊；簡訊代表著目標精準、預算精簡、效果即時。為了讓企業用戶都能體驗三竹簡訊的優質服務，現正推出「註冊送300通，企業串接API送3000通」的免費簡訊贈送活動，若想了解更多，請立即向三竹資訊客服詢問活動詳情。
三竹資訊客服電話：(02) 2563-9999 #1300
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