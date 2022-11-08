糖尿病前期無症狀？專家揭「7妙招」無藥物天然逆轉

糖尿病前期無症狀？專家揭「7妙招」無藥物天然逆轉
糖尿病前期無症狀？專家揭「7妙招」無藥物天然逆轉

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2022-11-08 14:00:41

近年來，高血糖已是不少台灣國人的健康隱憂。不過由於糖尿病前兆並不明顯，導致許多患者高血糖多年而不自知，直到確診時才驚覺血糖已嚴重超標。

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「糖尿病前期」是指血糖高於正常值，但未達糖尿病的標準，因此也被稱為糖尿病邊緣。出現糖尿病前期就表示未來會有患上糖尿病的風險，不過根據研究顯示，糖尿病前期可透過有意識的改善生活方式得到逆轉，避免日後發展成糖尿病。

根據國外媒體《PINKVILLA》報導，基本的生活形態改變包括攝入高纖維食物，如水果、非澱粉類蔬菜、果仁、全穀類、以及豆類。以下提供7個有效逆轉糖尿病前期的天然方法：

1.   乾淨飲食

攝取「乾淨飲食」有助逆轉糖尿病前期，應避免加工食品、高脂肪、高卡路里和高糖分的食物，並改以健康食物取代，像是低熱量高營養價值的食物、複合型碳水化合物、綠色蔬菜、瘦肉（避免食用紅肉或加工肉品）、全穀類食物、以及健康脂肪如魚類和酪梨。

2. 規律運動

保持規律運動有助提升胰島素敏感度，使身體有效發揮胰島素的功效，從而降低血糖。根據美國糖尿病協會建議，只要確保每週至少有5天進行30至60分鐘的中強度體能活動，就能逆轉糖尿病前期，甚至預防糖尿病。

有效對抗糖尿病的運動包括有走路、跑步、騎自行車、游泳、有氧運動、Zumba、以及各類體育運動。

3. 體重管理

根據研究指出，只要減去5至10%的體重，就能有效改善血糖，文中也強調減重時應著重於減少腰圍。想要成功減重，不妨諮詢專業的健身教練，制定一份合理的減重計劃，此外也可以少量多餐，即将一天所需攝取熱量分成5至6餐来吃，以控制每一餐的分量。

4．戒菸

抽菸不僅會增加糖尿病發生風險，還有可能會患上心臟疾病、肺癌、口腔癌等其他嚴重的疾病。戒菸的朋友們，建議可到藥店購買尼古丁貼片或咀嚼錠補助戒菸；或是申請由衛生福利部所提供的免費戒菸服務，接受專業的衛教、諮詢與支持；也可撥打免費戒菸專線（0800-636363），由專業人員透過電話陪伴你渡過戒菸的困難時刻。

示意圖/Pexels
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5. 正確選擇碳水化合物

碳水化合物的選擇建議攝取「複合型」且未經加工的碳水化合物，如蔬菜、全穀類以及豆類，這類富含纖維的碳水化合物不僅讓人有飽足感，也需要較長的時間被腸胃消化吸收，避免造成血糖突然飆升的情況。建議平日應避免攝取會導致血糖急速升高的「單一」碳水化合物，如糖果、優酪乳、蜂蜜、果汁以及一些水果；另外，也要避免攝入精緻碳水化合物如義大利麵、白飯、白麵包、披薩餅皮、早餐谷物片以及糕點等。

6. 治療睡眠呼吸中止症

睡眠呼吸中止症會增加胰島素阻抗，進而引發糖尿病前期。若出現嚴重打鼾、睡覺時氣喘、睡眠呼吸中斷、起床後頭痛、或白天嗜睡的情況，建議尋求專業治療為佳。

7. 多喝水

適量飲水是預防糖尿病最簡單有效的方法，尤其喜歡喝氣泡水和果汁的人，建議最好馬上改喝白開水。要成功預防糖尿病以及糖尿病前期，平日應限制攝取高糖或含糖飲料，如氣泡水、咖啡、茶和能量飲。

專家強調，發現糖尿病前期不代表一定會患上糖尿病，只要能嚴加改善生活型態如戒菸、戒酒、攝取乾淨飲食以及規律運動，幾乎有百分百的機率逆轉糖尿病前期。此外，也建議民眾平時可以做一下減壓的運動，如靜坐、瑜伽、深呼吸法、以及其他抗壓管理，如此一來，不僅能有效預防糖尿病前期與2型糖尿病，也能預防患上心臟疾病、中風、神經損傷等疾病。

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