特企／《極無雙2》全新赤壁之戰！周瑜浴火降臨

今日，三國革新動作手遊《極無雙2》推出了全球新資料片「赤壁之戰」，新武將「周瑜」加入戰場，新主線劇情第十二、十三章開啟，更有全新玩法和活動供玩家們挑戰。作為早期東吳最強的軍師，主將「周瑜」隨本次更新加入戰場。他英姿勃發，舉手投足間、盡顯英雄氣概！在遊戲中，周瑜的是個法系炮臺，有著超強大的控制和大範圍的傷害能力，他可以操控風與火的力量，最特別的是他按不同順序釋放技能後，可以火借風勢加強控制，亦或風助火威來造成大量輸出，輕鬆應對各種戰局！玩家還可以通過周瑜列傳「赤焰千裏」體驗他精彩絢麗的一生！喜歡的周瑜的玩家千萬不要錯過呦！
火燒赤壁 經典再現
隨著故事推進，我們終於迎來了第十二章「赤壁之戰」和第十三章「三國鼎立」。玩家們將有機會重新體驗這一驚心動魄的戰役，從更多細節來瞭解「赤壁之戰」的起因、經過和奠定了三國這一形態的的結果。官方同時放出了CG預告片，請玩家們一同欣賞
天地群雄 跨服決戰
官方全新推出個人跨服1V1比賽「天地群雄」，其中包含篩選賽、排名賽和決賽三個階段，玩家可在活動中通過自選三名主武將及三名副將輪番上陣單挑來與各個伺服器的頂尖高手一決勝負。最終獲得前四強的玩家將會得到鳳凰坐騎外觀、稱號、頭像框等豐厚獎勵。同時，遊戲將為玩家在洛陽城中樹立紀念雕像，供萬人膜拜！
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