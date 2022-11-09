臉蒼白、猛喘氣！心臟衰竭致死率高　「7大警訊」勿忽視

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洪暐傑在臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》發文表示，該名患者因為腳部水腫，擔心腎臟功能出問題，於是到醫院求診，但問診過程中，她的臉色蒼白，短短一句話都無法一次講完，需要不停喘氣、換氣才能繼續，而這樣的情況已持續一年。
經檢查發現，患者的腎功能並無大礙，反而是心臟比較放大，正常心臟與肺臟寬度比例應低於0.5，患者的有大約0.6，且正常心臟每收縮一下可把心臟裡50%至85%的血打出去，患者的卻小於40%。洪暐傑指出，該名患者已貧血多年，血紅素檢查結果為8g/dL，明顯低於標準值12，長期貧血使身體循環的血液不足，心臟需要更費力打血而累垮，最後引發心臟衰竭。
洪暐傑解釋，心臟是身體核心的幫浦，負責把血液不斷打出並推動至全身，供應身體養分與氧氣，若心臟負擔變大、過勞時間太長，就無法順利打出足夠血量，導致體內的血液無法獲得良好循環，恐會出現7大症狀：
1、呼吸困難，喘，躺著的時候會加重
2、半夜睡到一半可能會覺得喘不過氣
3、手腳腫，體重增加
4、心律不整，或是有心悸
5、咳嗽，有可能痰會有血絲
6、夜間頻尿
7、容易疲勞
洪暐傑提醒，與心臟相關的高血壓、心律不整、心肌梗塞、先天性心臟病、瓣膜性心臟病等，以及排除心臟因素的肥胖、貧血、慢性腎臟病、肺部疾病等狀況，都有可能造成心臟衰竭。洪暐傑也強調，心臟衰竭必須得到妥善的治療，否則致死率恐高於一些癌症，3年內死亡率為30%至35% ，若病情較嚴重，死亡率可達40%至50%，所以務必重視與及時接受治療。
本文經義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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