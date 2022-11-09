美濃國小推「三語教學」　塑造講客語榮耀感！

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美濃國小校長邱彥瑄說，美濃國小雖然將每周二訂為是母語日，但邱彥瑄笑說：「其實我們每天都是母語日，因為我們從早到晚全校師生都會用客語交談！」
美濃國小，原名「瀰濃公學校」，1900年創校，至今已逾120年，校地僅1.7公頃，全校班級數21班(普通班17班/幼兒園2班/資源班1班/自足式特教班1班)，學生共421人，教職員工60人，是一間袖珍型的小學，但學生人數卻年年招滿，深獲各學區家長的好評，《客新聞》深入探究訪問家長，發現家長們一致的看法就是，「美濃國小很在地、也很國際！」，學校除了有客語專門師資，還有培訓孩子講外語的『葛洛莉國際書院』，更有家長表示，「美濃國小成功營造出一個『策略性』沉浸式客語環境，讓孩子能勇敢表達說客語、英語」甚至能讓不懂客語的師生，也能在專業客語老師的帶領、串聯之下，逐漸聽得懂客語、開口說客語，甚至孩子們之間都能越來越有自信地用客語溝通表達！
對於有部分家長提出「學客語會排擠到其他語言」，教務主任林聖傑表示，「其實學客語反倒能增強英語的能力」，林聖傑舉例，「像是客語的你好『ngˇ hoˋ』的讀音ng都可以同步訓練孩子的語感發音」，雖然有時候中年級以上的孩子，在學客語字時，容易將客華語字稍微混淆，「就跟歐洲人學習多種語言時，也會稍微混淆，但透過師資策略性導正，這很容易解決，這也是客語師資的重要性！當孩子多一種語言時，就是多一種能力！」
目前美濃國小推行沉浸式母語教學及落實日常客語，效果已十分顯著，但邱彥瑄發現，「客語流失的速度還是很快！」邱彥瑄舉例，當孩子在學校能用客語流利、自然的交談，但下課返家想要和阿爸阿姆、阿公阿婆溝通、提問時，「大人們會為了方便用華語回答孩子！」這都是容易讓客語產生斷層的地方，需要大家一起溝通，繼續努力！
對於如何讓客語在教育及家庭兩邊停止流失，邱彥瑄十分肯定中央客家委員會辦理的客語能力認證考試，以及地方政府高雄市客家事務委員會的獎勵制度，「雖然獎金不多，但這就是一個全家老嫩大細都想講客語、考客語認證的誘因！」，像是上個月美濃國小全校師生率隊逾60人參加客語能力初級認證，就是要帶起講客語的風氣，塑造「講客語的榮耀感！」，而且孩子報名考試，家中大人也會一起報名，當全家老嫩大細都講客語，把客語當成日常語言，它才不會流失。
《客新聞》今年也有報導，有關全國首創的客英雙語說故事比賽，美濃國小的學生表現十分亮眼的新聞，今年4月23日的客英雙語說故事比賽，美濃國小就一舉囊括全年級的冠亞季軍，像是國小高年級組第一名是美濃國小陳御豪同學，第二名美濃國小曾惠婕、林韵晟、林凡軒同學，而第三名也是由美濃國小林展賢、吳亞澄同學獲得。而國小中低年級組，第一名為美濃國小劉亦皓、林祺烜同學，第二名美濃國小宋苡蓀、傅暐彤、安深海、林姵辰、林欣茹同學，這次美濃國小的孩子們，以客英雙語的優異成績，讓大家十分驚艷，也替「擔憂孩子學母語排擠其他語言」的家長們，打了一劑強心針！