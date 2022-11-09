美濃國小推「三語教學」　塑造講客語榮耀感！

▲美濃國小客語教師吳瑟霞，教學經驗豐富，全校師生都十分喜愛她充滿特色又結合現代科技的客語教學方式，細孲仔課堂上反應十分踴躍。（圖／蘇佑昇攝）
▲美濃國小客語教師吳瑟霞，教學經驗豐富，全校師生都十分喜愛她充滿特色又結合現代科技的客語教學方式，細孲仔課堂上反應十分踴躍。（圖／蘇佑昇攝）

本報訊

2022-11-09 12:37:03

全校師生都聽得懂客語！《客新聞》特別前往這間位於高雄市美濃區，建校逾120年的小學「美濃國小」，一窺近年全國各地學校紛紛面臨少子化衝擊，美濃國小卻因推行「三語沉浸式教學」加上「美濃棒球隊」等多元教學培育發展，一躍成為家長們心中炙手可熱，公認推薦的原因。

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▲美濃國小校長邱彥瑄笑說：「其實我們每天都是母語日，因為我們從早到晚全校師生都會用客語交談！」（圖／洪俊傑攝）
▲美濃國小校長邱彥瑄笑說：「其實我們每天都是母語日，因為我們從早到晚全校師生都會用客語交談！」（圖／洪俊傑攝）
美濃國小校長邱彥瑄接受《客新聞》專訪時說，「我們已經把客語融入孩子的生活中了！」孩子不僅在母語課堂上講客語，社會課、數學課，甚至下課孩子們聊天、校內廣播，孩子都可以自然而然的說母語。突然，採訪到一半，校園廣播響起稚嫩的男童客語廣播聲「請大家注意，這節下課是資源回收時間，請同學…」意外地證明，原來，美濃國小的師生們，真的已將客語變成生活中最日常不過的語言了。

美濃國小校長邱彥瑄說，美濃國小雖然將每周二訂為是母語日，但邱彥瑄笑說：「其實我們每天都是母語日，因為我們從早到晚全校師生都會用客語交談！」

▲美濃國小發展客英華三語成效十分顯著，也成為美濃當地家長心中的國小名校。（圖／蘇佑昇攝）
▲美濃國小發展客英華三語成效十分顯著，也成為美濃當地家長心中的國小名校。（圖／蘇佑昇攝）

▲美濃國小校內有許多美濃窯出產的特色藝術磁磚，讓這間逾120年小學，處處充滿美濃在地之美。（圖／蘇佑昇攝）
▲美濃國小校內有許多美濃窯出產的特色藝術磁磚，讓這間逾120年小學，處處充滿美濃在地之美。（圖／蘇佑昇攝）
▲美濃國小「葛洛莉國際書院」推行英語教學，讓學生同時擁有客英華三語能力。（圖／蘇佑昇攝）
▲美濃國小「葛洛莉國際書院」推行英語教學，讓學生同時擁有客英華三語能力。（圖／蘇佑昇攝）
美濃國小，原名「瀰濃公學校」，1900年創校，至今已逾120年，校地僅1.7公頃，全校班級數21班(普通班17班/幼兒園2班/資源班1班/自足式特教班1班)，學生共421人，教職員工60人，是一間袖珍型的小學，但學生人數卻年年招滿，深獲各學區家長的好評，《客新聞》深入探究訪問家長，發現家長們一致的看法就是，「美濃國小很在地、也很國際！」，學校除了有客語專門師資，還有培訓孩子講外語的『葛洛莉國際書院』，更有家長表示，「美濃國小成功營造出一個『策略性』沉浸式客語環境，讓孩子能勇敢表達說客語、英語」甚至能讓不懂客語的師生，也能在專業客語老師的帶領、串聯之下，逐漸聽得懂客語、開口說客語，甚至孩子們之間都能越來越有自信地用客語溝通表達！

▲客語教師吳瑟霞（右）除了客語教學很有一套，客家手工藝也十分擅長，她向記者展示她手作的「美濃八卦」飾品，美濃八卦多為結婚時，女方自行製作或購買後，隨嫁妝一同帶至夫家，期望達到避邪功能，後來也有人購買懸掛家中以期達到相同效果。左為教務主任林聖傑。（圖／洪俊傑攝）
▲客語教師吳瑟霞（右）除了客語教學很有一套，客家手工藝也十分擅長，她向記者展示她手作的「美濃八卦」飾品，美濃八卦多為結婚時，女方自行製作或購買後，隨嫁妝一同帶至夫家，期望達到避邪功能，後來也有人購買懸掛家中以期達到相同效果。左為教務主任林聖傑。（圖／洪俊傑攝）
對於有部分家長提出「學客語會排擠到其他語言」，教務主任林聖傑表示，「其實學客語反倒能增強英語的能力」，林聖傑舉例，「像是客語的你好『ngˇ hoˋ』的讀音ng都可以同步訓練孩子的語感發音」，雖然有時候中年級以上的孩子，在學客語字時，容易將客華語字稍微混淆，「就跟歐洲人學習多種語言時，也會稍微混淆，但透過師資策略性導正，這很容易解決，這也是客語師資的重要性！當孩子多一種語言時，就是多一種能力！」

▲美濃國小客語教師吳瑟霞，客語教學強調與時俱進，採訪當天就有1位學生採在家視訊，與大家一起上客語課，融合現代科技的客語教學方式，頗受好評。（圖／蘇佑昇攝）
▲美濃國小客語教師吳瑟霞，客語教學強調與時俱進，採訪當天就有1位學生採在家視訊，與大家一起上客語課，融合現代科技的客語教學方式，頗受好評。（圖／蘇佑昇攝）
目前美濃國小推行沉浸式母語教學及落實日常客語，效果已十分顯著，但邱彥瑄發現，「客語流失的速度還是很快！」邱彥瑄舉例，當孩子在學校能用客語流利、自然的交談，但下課返家想要和阿爸阿姆、阿公阿婆溝通、提問時，「大人們會為了方便用華語回答孩子！」這都是容易讓客語產生斷層的地方，需要大家一起溝通，繼續努力！

▲美濃國小客語教師吳瑟霞，客語教學採循序漸進式，低年級就以可以溝通為主，到了中年級以上就會開始帶領認識客語字，圖為4年級學生上課語課。（圖／蘇佑昇攝）
▲美濃國小客語教師吳瑟霞，客語教學採循序漸進式，低年級就以可以溝通為主，到了中年級以上就會開始帶領認識客語字，圖為4年級學生上課語課。（圖／蘇佑昇攝）
對於如何讓客語在教育及家庭兩邊停止流失，邱彥瑄十分肯定中央客家委員會辦理的客語能力認證考試，以及地方政府高雄市客家事務委員會的獎勵制度，「雖然獎金不多，但這就是一個全家老嫩大細都想講客語、考客語認證的誘因！」，像是上個月美濃國小全校師生率隊逾60人參加客語能力初級認證，就是要帶起講客語的風氣，塑造「講客語的榮耀感！」，而且孩子報名考試，家中大人也會一起報名，當全家老嫩大細都講客語，把客語當成日常語言，它才不會流失。

▲美濃國小建校逾120年，近年推動「客英華」三語教學，孩子們畢業後擁有三語能力十分吃香，美濃國小是當地家長們公認的名校。（圖／《客新聞》製圖）
▲美濃國小建校逾120年，近年推動「客英華」三語教學，孩子們畢業後擁有三語能力十分吃香，美濃國小是當地家長們公認的名校。（圖／《客新聞》製圖）
《客新聞》今年也有報導，有關全國首創的客英雙語說故事比賽，美濃國小的學生表現十分亮眼的新聞，今年4月23日的客英雙語說故事比賽，美濃國小就一舉囊括全年級的冠亞季軍，像是國小高年級組第一名是美濃國小陳御豪同學，第二名美濃國小曾惠婕、林韵晟、林凡軒同學，而第三名也是由美濃國小林展賢、吳亞澄同學獲得。而國小中低年級組，第一名為美濃國小劉亦皓、林祺烜同學，第二名美濃國小宋苡蓀、傅暐彤、安深海、林姵辰、林欣茹同學，這次美濃國小的孩子們，以客英雙語的優異成績，讓大家十分驚艷，也替「擔憂孩子學母語排擠其他語言」的家長們，打了一劑強心針！

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