老師將小二學生分級童工、奴隸　家長陳情教育局竟遭洩密

▲人本教育基金會陪家長開記者會，呼籲讓不適任教師退出校園。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.09）
▲人本教育基金會陪家長開記者會，呼籲讓不適任教師退出校園。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.09）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-09 12:48:22

繼「台中房思琪」案之後，台中市教育局再度被控洩密！一名曾被社會局裁處兒虐的國小老師，不僅孤立、霸凌學生，堅持不開班親會，還將學生分級為奴隸與童工，甚至將家長寄到教育局的申訴信，直接貼家長群組嘲諷。多位家長今出面指控，教育局表示校方已火速成立霸凌調查小組。市議員張家銨痛罵整個台中市政府都在姑息養奸，「反映了2個多月，開記者會後才說要火速，是在火速什麼鬼？」

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3位小二生家長今（9）日在張家銨、人本教育基金會陪同下，痛訴大里區陳姓女老師的荒唐行徑。A家長說，他的孩子不喜歡剪頭髮，開學至今已有2次未先告知家長，和其他兩位同學被老師直接帶至學校愛心義剪，還拍下影片說「你那麼不愛剪頭髮、乾脆給你理光頭哈哈哈」、「你媽媽不知道問題是什麼，笑死人」，並上傳到家長群組。

▲市議員張家銨批評教育局不僅將家長陳情資料洩密給老師，還只聽信老師一面之詞。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.09）
▲市議員張家銨批評教育局不僅將家長陳情資料洩密給老師，還只聽信老師一面之詞。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.09）
B家長說，陳老師視課表為無物，每個星期二讓學生午睡躺在巧拼上睡到2點半，下午再讓學生喝下午茶，還說「你們是早上被老師玩得太累了嗎。睡美人一大堆」，也不讓孩子到戶外上體育課，只在教室播放韓團影片，要孩子跟著跳。

C家長說，陳老師將孩子分組，要學生各組「自治」。當組員犯錯、吃飯慢、環境沒整理好、不守秩序等等，組長要去罰站；沒被組長選上的孩子，只能坐在「離島」，造成學生之間的對立。她甚至要同學票選最不好管的組員，分級為童工、奴隸，各組依據業績發放「薪水跟年終獎金」糖果與餅乾，還說：「沒有薪水的小童工，在班上就等同老師的奴隸！」

家長們心疼的說，孩子發生衝突，陳老師的處理方式是讓孩子當眾互相「打回來」；孩子回家反映不太想看到老師，不太想去學校，甚至說自己有膽小病、被稱為奴隸很不舒服。

▲曾芳苑指出，2008年陳姓教育將學生繫繩當狗牽，被公佈姓名，當時她辯稱是「創意教學」。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.09）
▲曾芳苑指出，2008年陳姓教育將學生繫繩當狗牽，被公佈姓名，當時她辯稱是「創意教學」。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.09）
人本教育基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑指出，家長希望在班親會親自和老師溝通，陳老師竟問孩子「你們家大人要到學校給陳老師阿婆唸經的請舉手」、「覺得大人應該要上班，不要到學校聽阿婆唸經的請舉手」，並在群組告知家長，孩子的「投票結果」，以此為由拒絕開班親會。

曾芳苑說，8月30日開學，家長就發現不對勁，不斷向校方和教育局投訴，卻只得到「會請老師應尊重家長及學生意願並取得同意書」的消極回應，校長甚至私下跟家長說「老師很懂法律、教育局裡面有人、她會告人」。更離譜的是，家長寄給教育局的申訴信，竟在家長群組被老師公佈，還嘲諷：「沒有說明自己是哪一個小朋友的家長，學校不會處理喔！」「這種事在家長群組處理就好」。她憤怒的說：「這是繼黃姓前校長的狼師案以來，教育局再次洩密檢舉者的資料給加害者。」

▲老師在家長群組告知要「拍賣組員」，私毫未覺不妥。（圖／人本教育基金會提供，2022.11.09）
▲老師在家長群組告知將「拍賣組員」，私毫未覺不妥。（圖／人本教育基金會提供，2022.11.09）
曾芳苑指出，陳姓老師在2008年因將班上孩子繫上尼龍繩當狗牽，遭當時的台中縣社會局開罰6萬元並公佈姓名，成為台中第一樁教師兒虐事件，當時曾被媒體大幅報導，事後她仍穩穩的留在原校執教至今。這學期才帶班2個月，已經有3名學生受不了轉學、8位家長到人本投訴，她曾詢問之前的家長，是否願意出面指控？得到的答案竟是「陳老師上課都在拍影片，擔心她握有孩子的畫面，對身心造成影響」。

市議員張家銨痛批，陳姓老師分化、孤立、公審孩子，不時進行情感勒索、情緒霸凌，讓孩子活在不舒服的環境，上次被判虐童強辯是「創意教學」，這次進階到「恣意教學」，校方視若無睹、教育局再次洩密更是離譜。

▲多位家長出面控訴陳師離譜行徑，呼籲教育局趕快停止這場災難。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.09）
▲多位家長出面控訴陳師離譜行徑，呼籲教育局趕快停止這場災難。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.09）
曾芳苑強調，陳姓老師已是學童的災難，應立即調離導師職位、停職接受調查；教育局應督導學校依法調查，近年受陳師教導學生、包含已轉學學生，是否有遭不當對待；社會局也應再次評估陳師是否違反《兒少法》。

市府則以新聞稿回應表示，學校今日上午已召開校事會議，火速成立霸凌調查小組，下午將召開教評會，嚴格調查討論有關該導師的停聘、解聘或不續聘事宜。並指之前接獲的通報，未提及該導師設立特別座、把學生當童工等情況，因此僅對照課表上課、午餐休息、班親會、理髮等事項進行處理。教育局11月5日接獲家長陳情後，已責成學校立即啟動調查程序，查明真相，如果屬實，依法嚴辦，絕不寬貸。
 

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