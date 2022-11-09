西門町捕獲野生陳庭妮！斜槓「賣地瓜球」 粉絲嗨：想吃
女星陳庭妮平常雖忙於工作，但還是會抓緊時間在社群媒體上和粉絲互動。昨（8）日，她就在IG上分享「收工雜記」貼文，豈料照片中，竟然有她在西門町賣地瓜球的照片，引起粉絲熱議，對此，她也親自在限時動態解答了。
陳庭妮昨日在IG發文，分享「收工雜記」，「終於有時間逛逛，終於有時間補貨，終於有機會不是吃便當，終於成功篡位成為地瓜球攤老闆，咦」，只見她PO出的照片中，除了有在藥妝店補貨保健品的照片以外，竟然還有在西門町路邊賣地瓜球的照片，讓粉絲一頭霧水。
對此，陳庭妮也在限時動態解釋了，她說，自己原本買地瓜球卻突然變地瓜球攤老闆，是因為她買到一半突然開始下雨，老闆就塞了勺子個給她，「要我幫他『啦啦勒』（攪拌），他要去架傘啦」，笑翻陳庭妮，「我要笑死，欸我手上還拿著100塊耶，真的是好可愛的老闆，隨性又幽默風趣」。
此外，陳庭妮也說，很多人問她「有沒有學起來地瓜球怎麼做」，但她也坦言「其實我之前就在家裡試過了，只是還是老闆的比較好吃」，更曬出一年多前的「地瓜球挑戰」，「實在是失敗，硬硬的過Q，還是老闆厲害」。
貼文及照片一出，網友全笑翻，「妮妮炸地瓜球蠻有架勢的，你們好可愛」、「想吃妮妮炸的地瓜球」、「地瓜球好吃」、「太美了吧」、「好可愛」、「我要吃妳炸的地瓜球」、「地瓜球那張是怎麼回事，美麗闆娘來一份大的地瓜球不加梅粉」、「太可愛了」。（編輯：郭佩蓉）