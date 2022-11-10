▲ 奠定未來設計走向，Volvo 正式對外發表 EX90 新世代純電旗艦

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科技，源自對安全的無限追求
EX90 搭載了強而有力的核心系統，VOLVO獨家開發的軟體與演算法攜手科技先驅 NVIDIA DRIVE 人工智能平台 Xavier 與 Orin、Qualcomm 高通高效能處理器 (Snapdragon 8155)，整合汽車運作各項功能，從安全、資訊娛樂到充電管理一應俱全。未來透過定期的遠端更新，EX90 將不僅僅是一輛新車，更是一部人工智慧超級電腦。
建基於強大的核心系統上，EX90 搭載市場上最先進的感測科技，運用 LiDAR 光達系統同時整合光達、5 個雷達、8 個攝影機和 16 個超音波感測器，並透過 VOLVO獨家開發演算法加乘 NVIDIA DRIVE 高核心運算能力，為駕駛創造一個 360 度的 3D 安全防護罩。無論是白天或夜晚，LiDAR 光達系統能為駕駛看得更遠更細膩，就算是在高速行駛下也能看到道路前方幾百米的小物體，亦有助於提高輔助駕駛 (Pilot Assist) 的可靠性和整體功能，同時支援變換車道的轉向輔助機能。透過 LiDAR 光達系統的幫助下預計能降低 20% 的意外與嚴重事故，同時避免高達 9% 撞擊事故的潛在風險。
在車內，EX90 的安全防護罩也從未休息，Driver Understanding System駕駛疲勞感測系統運用雙攝影鏡頭搭配獨家開發的演算法洞悉駕駛的「凝視專注力」，能夠了解駕駛是否分心、昏昏欲睡或其他注意力不集中的情況，若系統發現駕駛緊急狀況，EX90 能夠自主且安全的將車輛停靠並呼救。搭載先進的車內外感測科技，EX90為品牌第一部硬體設備為未來的全自動駕駛做好準備的VOLVO汽車。
生活，因科技與創新打造更便利的體驗
在充滿北歐奢華語彙的車艙中，視覺焦點的 15 吋中控螢幕將導入更加直覺的Contextual andSafeUX情境式用戶體驗，螢幕下方預留了空間，將根據車輛當前使用狀態提供最適切的資訊或功能給駕駛，並且這套系統日後將持續學習駕駛的使用習慣，以提供更加個人化的輔助，力求更專注與安全的行駛體驗。內建的 Google 車載資訊娛樂系統與 5G 服務讓駕駛能輕鬆的結合日常使用習慣並自由下載喜愛的應用程式，也同步支援無線 Apple Carplay 與 Android Auto。同時，EX90 導入數位鑰匙技術，駕駛可以透過智慧手機解鎖車輛並自動載入個人檔案與喜好設定，也可以分享數位鑰匙給予家人朋友，同時透過 Google Assistant 的幫助，進行車輛上鎖/解鎖、空調啟閉及充電狀況顯示等功能。另外，EX90也將首度在Bowers & Wilkins 音響系統中導入杜比全景聲道(Dolby Atmos)，搭配25 支揚聲器 (含頭枕揚聲器) 挹注下，將為全車乘客帶來頂尖的五感享受。
永續經營與友善環境是 VOLVO 戮力實現的承諾
EX90 以全新平台 SPA 2 打造，具備 111 kWh 電池組與兩具永磁馬達，具備 380kw(517hp) 與 910Nm 的最大輸出，依 WLTP 標準單次充電擁有 600 公里的續行里程，且在 30 分鐘內能將電量從 10% 充至 80%。
一直以來，VOLVO 對氣候變遷議題責無旁貸，EX90 的充電設計結合智慧充電概念，希望實現更有效率與永續的用電生態系。首先，EX90是第一輛配備雙向充電硬體設備的 VOLVO 電動車，這能讓駕駛將 EX90 視作一個行動電源，為你的家庭、其他電力設備或另一輛VOLVO 電動車供電。此外，VOLVO 將提供家用能源管理系統供車主選配，包括一具能串聯家用電錶的壁掛式充電器，這能讓車主選擇適當的時機進行充電，如再生電量供電高峰期或低電價時段，也能監測並優化家用電量消耗，從經濟效益與永續角度而言，最大化地妥善運用充電效能。
而在提供車主便利充電使用上，VOLVO 也將未來公共充電體驗(僅限部分地區或市場)完全整合到VOLVO Cars App中，這讓車主能輕易在數以萬計的公共充電站中進行選擇，在App中支付充電費用並隨時追蹤充電進度，也可以利用車載娛樂系統中的 Google Maps查找即時可使用的充電站點。最重要的是隨插即用的充電方式，系統即會自動啟動充電並計算費用，充電完畢後會直接付費，簡化車主使用充電服務的流程。
跳脫傳統對於奢華的想像，車室內採用多種環境友善的創新材質。全車座椅使用 Nordico 植然皮革，一種使用源自芬蘭與挪威的松樹脂所製作而成的生物基聚合纖維，是一種結合高端織品技術與永續性的創新材料；Nativa 認證混紡羊毛更符合最嚴苛的環境永續、社會福利、動物福利等標準，車室內的木質用料均通過 FSC ( Forest Stewardship Council森林管理委員會) 認證等，全車約有15%的塑料為再生材質。EX90預計明年開始在美國生產，我們也將持續努力往所有生產基地都實現氣候中和的目標邁進，一切的努力，都為了實現品牌永續經營與友善環境的承諾。
Volvo EX90 各面向的設計都是為了駕駛與每一位駕駛所愛的乘員著想，不僅再次提升了VOLVO在安全標準上的里程碑，同時隨著時間推移，EX90將持續與駕駛及數據深度學習，進而變得更加智慧與個人化，使駕駛的生活更輕鬆、更愉悅。