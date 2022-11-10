【試駕】最佳光影美學設計，得獎的是─Mazda CX-3 20S Signature

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mazda CX-3推出至今雖已有許久時間，但在Kodo魂動美學帶領下精雕出自然簡約線條，帶有勁道的曲面轉折工法，不僅勾勒出充滿力量的身形，更刻劃出如藝術品般的輪廓，即使非最新世代車型，至今欣賞甚至於市場也都不顯老態。
因此相信絕大多數消費者都因Mazda出神入化的設計功力而選擇成為座駕，此次試駕的CX-3 20S Signature其琉光金車色與在光影交疊下進一步體現力與雍容和諧並存，車身下緣黑色飾板套件更喚醒跨界的慾望。CX-3除舉手投足有著讓人忍不住多看兩眼的優美樣貌，23年式20S Signature車型更導入ALH智慧型頭燈，既稱智慧當然和一般頭燈不同，ALH智慧型投燈會依行車速度自動調整光形和照射角度，當車速低於40km/h時換為近光燈，若當車速高於40km/h時，防眩光遠光燈能動態遮蔽部分光束不影響對向或前方駕駛者的視野，而在高速公訴時速超過95km/h時，ALH智慧型頭燈則會將頭燈照明角度向上提升強化照明距離。
美感不僅只於外型，CX-3車室同樣採用以簡御繁的設計，光如此就已讓人賞心悅目，大面積軟質飾板和皮革鋪陳，及22年式就導入的Nappa皮革綴以白色線條的座椅，更營造出媲美豪華品牌的優雅與溫潤氛圍。另外透過無線Apple CarPlay、Android Auto、無線充電、MRCC全速域主動車距控制巡航、SCBS-F前行煞車輔助、行人偵測功能的進階前行煞車輔助、盲點偵測、車道偏移警示、SCBS-R倒車煞車輔助、360°環景輔助等配備，讓每段旅程都擁有便利與安全的感受。
除美形與內在，CX-3的移動過程也同樣美好，雖無渦輪動力創造猛暴個性，但2.0升Skyactiv-G卻帶來滑順細緻體驗。156hp/21kgm最大輸出搭配六速手自排變速系統，CX-3傳達出層層堆疊的衝刺架勢，少了渦輪毛躁衝勁，但細膩雍容自若的個性，卻能讓每位駕駛輕鬆掌握及細細品味能量反應，當然若想更快，Sport模式更積極的輸出，就夠讓你淋漓痛快。而G-Vectoring Control G力導引控制技術是CX-3攻克彎角的得力助手，所呈現的滑順流暢反應能清楚掌握於彎中細微的變化，享受人馬一體所帶來的愉悅。
CX-3 20S Signature配備多項i-Activsense主動安全科技與無線Apple CarPlay、無線充電和23年式導入提供更明亮視野的ALH智慧型頭燈，而魂動設計語彙與媲美豪華品牌質感座艙，在購車時理性與感性間取得完美平衡。