【試駕】最佳光影美學設計，得獎的是─Mazda CX-3 20S Signature

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-11-10 00:25:20

Mazda CX-3雖非最新世代車型，但不可否認在Kodo魂動設計下至今仍依舊討喜甚至還符合現今時尚風格，22年式CX-3配備Nappa真皮座椅、無線充電、無線Apple CarPlay後，若還沒入手的消費者，現在23年式頂規車型更增加ALH智慧型頭燈，讓被欣賞之餘也給予明亮視野。

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Mazda CX-3推出至今雖已有許久時間，但在Kodo魂動美學帶領下精雕出自然簡約線條，帶有勁道的曲面轉折工法，不僅勾勒出充滿力量的身形，更刻劃出如藝術品般的輪廓，即使非最新世代車型，至今欣賞甚至於市場也都不顯老態。

因此相信絕大多數消費者都因Mazda出神入化的設計功力而選擇成為座駕，此次試駕的CX-3 20S Signature其琉光金車色與在光影交疊下進一步體現力與雍容和諧並存，車身下緣黑色飾板套件更喚醒跨界的慾望。CX-3除舉手投足有著讓人忍不住多看兩眼的優美樣貌，23年式20S Signature車型更導入ALH智慧型頭燈，既稱智慧當然和一般頭燈不同，ALH智慧型投燈會依行車速度自動調整光形和照射角度，當車速低於40km/h時換為近光燈，若當車速高於40km/h時，防眩光遠光燈能動態遮蔽部分光束不影響對向或前方駕駛者的視野，而在高速公訴時速超過95km/h時，ALH智慧型頭燈則會將頭燈照明角度向上提升強化照明距離。

雖非新世代車型，但CX-3造型設計於市場中卻不顯老態。
雖非新世代車型，但CX-3造型設計於市場中卻不顯老態。
Kodo魂動設計刻劃最自然身形。
Kodo魂動設計刻劃最自然身形。
配備215/50 R18圈胎。
配備215/50 R18圈胎。
23年式CX-3 20S Signature車型導入ALH智慧型頭燈。
23年式CX-3 20S Signature車型導入ALH智慧型頭燈。
美感不僅只於外型，CX-3車室同樣採用以簡御繁的設計，光如此就已讓人賞心悅目，大面積軟質飾板和皮革鋪陳，及22年式就導入的Nappa皮革綴以白色線條的座椅，更營造出媲美豪華品牌的優雅與溫潤氛圍。另外透過無線Apple CarPlay、Android Auto、無線充電、MRCC全速域主動車距控制巡航、SCBS-F前行煞車輔助、行人偵測功能的進階前行煞車輔助、盲點偵測、車道偏移警示、SCBS-R倒車煞車輔助、360°環景輔助等配備，讓每段旅程都擁有便利與安全的感受。

車室大量運用軟質飾板和皮革妝點，營造出質感氛圍。
車室大量運用軟質飾板和皮革妝點，營造出質感氛圍。
白色皮革進一步增添車室高級氣息。
白色皮革進一步增添車室高級氣息。
Nappa皮革綴以白色線條座椅。讓視覺和乘坐都獲得最佳體驗。
Nappa皮革綴以白色線條座椅。讓視覺和乘坐都獲得最佳體驗。
雖不是最新介面，但直覺的操作介面卻討人喜愛，且支援無線Apple CarPlay、Android Auto。
雖不是最新介面，但直覺的操作介面卻討人喜愛，且支援無線Apple CarPlay、Android Auto。
不一定要觸控，個人反而喜歡使用控制旋鈕操作。
不一定要觸控，個人反而喜歡使用控制旋鈕操作。
除了不能顯示地圖，基本上車輛資訊都能在此觀看。
除了不能顯示地圖，基本上車輛資訊都能在此觀看。
配備全速域主動車距控制巡航、前行煞車輔助、行人偵測功能的進階前行煞車輔助、盲點偵測、車道偏移警示、倒車煞車輔助。
配備全速域主動車距控制巡航、前行煞車輔助、行人偵測功能的進階前行煞車輔助、盲點偵測、車道偏移警示、倒車煞車輔助。
360°環景輔助讓停車可以更安心。
360°環景輔助讓停車可以更安心。
成人可以輕鬆坐在後座，只不過不要長途旅程就好。
成人可以輕鬆坐在後座，只不過不要長途旅程就好。
300～1,260公升置物容積雖不亮眼，但對於單身或兩人世界已夠用。
300～1,260公升置物容積雖不亮眼，但對於單身或兩人世界已夠用。
除美形與內在，CX-3的移動過程也同樣美好，雖無渦輪動力創造猛暴個性，但2.0升Skyactiv-G卻帶來滑順細緻體驗。156hp/21kgm最大輸出搭配六速手自排變速系統，CX-3傳達出層層堆疊的衝刺架勢，少了渦輪毛躁衝勁，但細膩雍容自若的個性，卻能讓每位駕駛輕鬆掌握及細細品味能量反應，當然若想更快，Sport模式更積極的輸出，就夠讓你淋漓痛快。而G-Vectoring Control G力導引控制技術是CX-3攻克彎角的得力助手，所呈現的滑順流暢反應能清楚掌握於彎中細微的變化，享受人馬一體所帶來的愉悅。

沒有渦輪衝勁，CX-3呈現易掌握的滑順細膩反應。
沒有渦輪衝勁，CX-3呈現易掌握的滑順細膩反應。
2.0升Skyactiv-G可繳出156hp/21kgm最大輸出。
2.0升Skyactiv-G可繳出156hp/21kgm最大輸出。
若想更快將模式切至Sport就能獲得。
若想更快將模式切至Sport就能獲得。
六速手自排擁有快捷的換檔反應。
六速手自排擁有快捷的換檔反應。
G力導引控制技術讓CX-3於彎中有著從容的個性。
G力導引控制技術讓CX-3於彎中有著從容的個性。
CX-3 20S Signature配備多項i-Activsense主動安全科技與無線Apple CarPlay、無線充電和23年式導入提供更明亮視野的ALH智慧型頭燈，而魂動設計語彙與媲美豪華品牌質感座艙，在購車時理性與感性間取得完美平衡。

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