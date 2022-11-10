美期中選舉影響不大？專家：市場仍被通膨與升息牽動

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Garrett Melson指出，與2020年的選舉一樣，受到投票率、郵寄選票以及提前投票傾向等影響，最終投票結果可能要花上好幾天時間才能出爐。然而，即使普遍預測已從一個分裂的結果（共和黨贏得眾議院，而民主黨守住參議院）轉變共和黨「紅色席捲」參眾兩院（共和黨主持參議院的機率達70%、主持眾議院機率達90%），市場也不大關注。
原因為何？Garrett Melson認為，因爲最後可能出現某種形式的僵局。分裂的政府降低了重大法律變動的可能性，進而減少了政策的不確定性，而這對風險性資產是利多。
Garrett Melson表示，即使在民主黨「藍色浪潮」這樣低機率的情景下，我們也看到了民主黨各階層之間不和的影響，導致要使爭議性政策變動成功通過國會出現障礙。高通膨環境的政治化也只加劇了這樣的局勢。
Garrett Melson認為，從短期來看，這次選舉不太可能對市場產生太大的直接影響，除了隨選舉風險退去可能會出現的避險平倉。也就是說，展望2023年中下旬，隨著預算和債務上限辯論成為焦點，我們可能會看到選舉的延遲效應。如果共和黨拿下國會參眾兩院，預計在最終達成決議之前，會出現有爭議的政治角力，這可能會導致2023年的一些市場波動。但這些都是之後才要擔心的問題。