美期中選舉影響不大？專家：市場仍被通膨與升息牽動

▲有專家指出，今年美國選舉不太可能成為驅動市場的額外因素，因為通膨、聯準會以及對經濟成長和衰退的擔憂日增，將繼續成為影響市場的關鍵因素。（圖／美聯社／達志影像）
▲有專家指出，今年美國選舉不太可能成為驅動市場的額外因素，因為通膨、聯準會以及對經濟成長和衰退的擔憂日增，將繼續成為影響市場的關鍵因素。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

2022-11-10 10:40:59

美國期中選舉登場，有專家指出，這次選舉對於一個仍是由通膨和聯準會驅動的巨大的利率交易市場來說，可能並不重要。左右年底市場行情的主要關鍵，還是在頑固的高通膨和經濟成長之間的拉鋸戰，預期會持續看到鷹派言論、利空氣氛、部位偏低和股市邁入最強勁回報的第四季等季節性因素。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對美國期中選舉，法盛投資管理投資組合分析師Garrett Melson表示，雖然選舉有可能成為近期市場波動的主因，但從歷史上來看，這種影響是相對短暫的。尤其是今年，美國選舉不太可能成為驅動市場的額外因素，因為通膨、聯準會以及對經濟成長和衰退的擔憂日增，將繼續成為影響市場的關鍵因素。

Garrett Melson指出，與2020年的選舉一樣，受到投票率、郵寄選票以及提前投票傾向等影響，最終投票結果可能要花上好幾天時間才能出爐。然而，即使普遍預測已從一個分裂的結果（共和黨贏得眾議院，而民主黨守住參議院）轉變共和黨「紅色席捲」參眾兩院（共和黨主持參議院的機率達70%、主持眾議院機率達90%），市場也不大關注。

原因為何？Garrett Melson認為，因爲最後可能出現某種形式的僵局。分裂的政府降低了重大法律變動的可能性，進而減少了政策的不確定性，而這對風險性資產是利多。

Garrett Melson表示，即使在民主黨「藍色浪潮」這樣低機率的情景下，我們也看到了民主黨各階層之間不和的影響，導致要使爭議性政策變動成功通過國會出現障礙。高通膨環境的政治化也只加劇了這樣的局勢。

Garrett Melson認為，從短期來看，這次選舉不太可能對市場產生太大的直接影響，除了隨選舉風險退去可能會出現的避險平倉。也就是說，展望2023年中下旬，隨著預算和債務上限辯論成為焦點，我們可能會看到選舉的延遲效應。如果共和黨拿下國會參眾兩院，預計在最終達成決議之前，會出現有爭議的政治角力，這可能會導致2023年的一些市場波動。但這些都是之後才要擔心的問題。


台股早盤回落一度跌120點　電動車、生技醫療逆勢走揚

傳將在亞利桑那州擴廠　台積電：尚未確定晶圓廠二期規劃

橘子前10月營收年增1%　遊戲活動陸續推出將挹注11月營收

疫情改變消費習慣　「這年齡層」成電商購物節消費主力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀