飆漲的蛋價／尊重市場機制　農委會強調：漲勢是全球狀態

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歷經年初的「缺蛋之亂」，台灣現在還缺蛋嗎？程俊龍說明，台灣人口數約為2327萬人，現在每天產蛋數量約為11.7萬箱，每箱200顆蛋，單日產能有2340萬顆蛋，足夠每人1天1顆，而根據過去消費需求習慣，台灣人每人每年約消費350顆蛋，平均1天還不到1顆蛋，因此供應與需求間是趨近於「一種微弱的平衡狀態」，沒有過於供過於求，也沒有過於供不應求。
被問及蛋商稱去年禽流感疫情嚴重，造成許多雞隻死亡，連帶種雞都受波及，程俊龍回應，國內雞隻飼養是從國外進口種雞後產蛋，孵化成小雞後，飼養成蛋中雞，再提供給蛋雞場產蛋，每年台灣約會進口23萬隻種雞，今年則增至26萬隻，只是受到國外疫情影響排程延遲，造成上半年進口量較少，年底前一定會補上。
對於蛋價仍難以下跌，程俊龍剖析，原因是與整個生產的環境、原料供應與國際情勢有關，不論是雞隻與飼料進口，或是廢棄物等處理，營運生產成本都會比往年還高，無法產生合理報酬，蛋農就會不願意投入生產，讓整體狀況更雪上加霜。
程俊龍進一步解釋，全球蛋價都受到影響影響，過往部分業者都會從國外進口雞蛋，像是麥當勞都會固定使用美國進口的部分雞蛋，今年也完全沒從國外進口，就是因為蛋價漲太高，「美國澳洲價格也是漲翻天，漲的比我們更高，所以這種漲勢是一種全球的狀態，並不是台灣獨特的現象」。
程俊龍認為，現在農委會維持產銷平衡狀態，等到國際情勢好轉、飼料價格下跌，國內雞蛋生產狀況也良好，價格自然就會趨緩，而過年前蛋價是否還會飆升，程也預測由於蛋價已達歷史高點，「所以他要再往上走的機會事實上也不高啦，除非說我們的那個供應需求的平衡破壞很嚴重，那當然可能再往上走，不然應該就是在這樣的狀態」。
「所以所謂蛋價回不回得去，當然一定是回到供需問題」，程俊龍強調，蛋的生產具有循環性與季節性，供給端理論上相對穩定，但相對消費需求較不好掌握，因此很大關鍵是在需求端。至於農委會是否會出手干預蛋價？程俊龍指出，農委會會掌握生產狀態，努力維持平衡，不會強力干涉，同時也會推動農民改善生產管理方式，做好生物安全工作，減少受到禽流感等外界因素影響，保證產蛋效能與收益。