家暴不只動手！「這些情況」都是傷害　多點關懷減少遺憾

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現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，除了最容易辨識的肢體暴力，事實上大部分是精神暴力，例如辱罵、貶低對方，或是使用冷暴力孤立對方，經常情緒勒索、奪命連環call；還有
「經濟暴力」，用經濟控制對方，以及性暴力和容易忽視的「訴訟暴力」，不斷提起訴訟讓對方生活無法安寧。以上這些都是家暴行為，但部份受暴者不願意或不敢通報，甚至沒發現自己就身在其中。為實現「對女性零暴力社會」的願景，黛珂發起紫絲帶活動，希望善盡企業的力量，盡一己之力幫助受害者。
拒絕暴力，我挺你，黛珂與妳站在一起！當遇上家暴發生時，現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩強調：「發生當下就是確保生命安全！」要考量自己、孩子及家人的安全，若是對方已經失控要致人於死地，出手攻擊重要臟器，第一時間絕對先保護好自己，找安全的地方暫時躲起來，不要繼續激怒對方。如果鄰居或其他家人發現有家暴案件發生，在確認自身安全下，可撥打113保護專線進行案件通報，若是緊急狀況下則可直接打110報警，及時阻斷暴力行為。
面對深不可測的恐懼，依然有不少家暴被害人離不開施暴者。音樂人、兩性作家許常德表示，最常見原因就是擔心小孩、離開後經濟無法獨立，以及對方「打完會道歉」，因此會說服自己相信施暴者願意改變。對此，許常德厲聲強調：「家暴零容忍！」當遇到家暴事件發生，絕對沒有原諒的空間，因為原諒就代表允許對方的施暴行為，而慣性施暴就是因為被原諒了一次。許常德認為，受暴者在短時間內可能無法立刻做到經濟獨立、生活獨立，但一定要做出宣示，讓對方知道自己的態度，並且「踏出第一步」，才有追求自由的可能。
在11月25日「國際消除對女性使用暴力日」前夕，全球黛珂品牌發起紫絲帶活動，在台灣地區與現代婦女基金會合作，以「拒絕暴力我挺你」為活動標語，號召關心家暴議題的藝人、名人，一同在社群發表響應，喚起所有消費者重視家暴問題。對周圍的親友多一點關心，並給予一些微小的力量，拉一把正為家暴所困擾的人，實現「對女性零暴力社會」的願景。黛珂也在11月發行「紫絲帶限定組」，獲得部分所得將捐贈給NPO組織「現代婦女基金會」，用來幫助台灣受暴婦女。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110