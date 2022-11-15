家暴不只動手！「這些情況」都是傷害　多點關懷減少遺憾

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▲「台灣婦女遭受親密關係暴力調查」結果顯示，全台約有20%的人曾遭受親密關係暴力。（圖／現代婦女基金會提供）

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，除了最容易辨識的肢體暴力，事實上大部分是精神暴力，例如辱罵、貶低對方，或是使用冷暴力孤立對方，經常情緒勒索、奪命連環call；還有





「經濟暴力」，用經濟控制對方，以及性暴力和容易忽視的「訴訟暴力」，不斷提起訴訟讓對方生活無法安寧。以上這些都是家暴行為，但部份受暴者不願意或不敢通報，甚至沒發現自己就身在其中。為實現「對女性零暴力社會」的願景，黛珂發起紫絲帶活動，希望善盡企業的力量，盡一己之力幫助受害者。





拒絕暴力，我挺你，黛珂與妳站在一起！當遇上家暴發生時，現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩強調：「發生當下就是確保生命安全！」要考量自己、孩子及家人的安全，若是對方已經失控要致人於死地，出手攻擊重要臟器，第一時間絕對先保護好自己，找安全的地方暫時躲起來，不要繼續激怒對方。如果鄰居或其他家人發現有家暴案件發生，在確認自身安全下，可撥打113保護專線進行案件通報，若是緊急狀況下則可直接打110報警，及時阻斷暴力行為。





▲如遇家暴可向113保護專線、各縣市家庭暴力防治中心、或是現代婦女基金會尋求協助。（圖／現代婦女基金會提供）

▲許常德厲聲強調：「家暴零容忍！」，認為受害者「踏出第一步」，才有追求自由的可能。（圖／現代婦女基金會提供）