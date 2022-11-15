家暴不只動手！「這些情況」都是傷害　多點關懷減少遺憾

▲全球黛珂品牌發起紫絲帶活動，與現代婦女基金會合作，發起「拒絕暴力我挺你」訴求。（圖／品牌提供）
▲全球黛珂品牌發起紫絲帶活動，與現代婦女基金會合作，發起「拒絕暴力我挺你」訴求。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-15 11:30:00

家暴事件不只出現在新聞上，而是真切發生在你我周遭。根據衛生福利部統計，去年共接獲14萬9198件家庭內暴力案件通報，半數以上施暴者都是親密伴侶。調查也指出，每5人就有1人曾遭受親密關係暴力，而家暴也不單指肢體暴力，包括精神暴力、經濟暴力、性暴力都是家暴行為。許多受暴者藏在各個家庭角落，成為不計其數的黑數，甚至沒有意識到自己正在被傷害。全球黛珂為了實現「對女性零暴力社會」的願景，發起紫絲帶活動，希望善盡企業力量，喚起所有消費者重視家暴問題。

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▲「台灣婦女遭受親密關係暴力調查」結果顯示，全台約有20%的人曾遭受親密關係暴力。（圖／現代婦女基金會提供）
▲「台灣婦女遭受親密關係暴力調查」結果顯示，全台約有20%的人曾遭受親密關係暴力。（圖／現代婦女基金會提供）
「滿足女性的身心靈」是DECORTE黛珂的品牌中心思想，每個女人都值得被呵護，當心靈無法獲得自由時，也無法綻放真實之美。黛珂指出，在世界上的每個角落，都有需要被關懷的受暴婦女，因此全球黛珂品牌發起紫絲帶活動，在台灣地區與現代婦女基金會攜手，以「拒絕暴力我挺你」為活動標語，號召關心此議題的藝人、名人等一同在社群發表響應，喚起更多人對周圍的親友多一點關心，拉一把正為家暴所困擾的人。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，除了最容易辨識的肢體暴力，事實上大部分是精神暴力，例如辱罵、貶低對方，或是使用冷暴力孤立對方，經常情緒勒索、奪命連環call；還有

「經濟暴力」，用經濟控制對方，以及性暴力和容易忽視的「訴訟暴力」，不斷提起訴訟讓對方生活無法安寧。以上這些都是家暴行為，但部份受暴者不願意或不敢通報，甚至沒發現自己就身在其中。為實現「對女性零暴力社會」的願景，黛珂發起紫絲帶活動，希望善盡企業的力量，盡一己之力幫助受害者。

拒絕暴力，我挺你，黛珂與妳站在一起！當遇上家暴發生時，現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩強調：「發生當下就是確保生命安全！」要考量自己、孩子及家人的安全，若是對方已經失控要致人於死地，出手攻擊重要臟器，第一時間絕對先保護好自己，找安全的地方暫時躲起來，不要繼續激怒對方。如果鄰居或其他家人發現有家暴案件發生，在確認自身安全下，可撥打113保護專線進行案件通報，若是緊急狀況下則可直接打110報警，及時阻斷暴力行為。

▲如遇家暴可向113保護專線、各縣市家庭暴力防治中心、或是現代婦女基金會尋求協助。（圖／現代婦女基金會提供）
▲如遇家暴可向113保護專線、各縣市家庭暴力防治中心、或是現代婦女基金會尋求協助。（圖／現代婦女基金會提供）
現代婦女基金會吳姿瑩提醒：「等情況穩定了，一定要諮詢、一定要求助。」可向113保護專線、各縣市家庭暴力防治中心、或是現代婦女基金會尋求協助。她解釋，並非當下就要立即做出離開的決定，而是透過諮詢，知道自己能做哪些準備、有什麼選擇。現代婦女基金會在接獲案件後，會先確認受害者是否已處於安全環境，若是需要申請保護令，或是有法律上的需求，例如離婚、小孩監護權、財產相關、傷害告訴，都可提供受害者法律諮詢。在進入訴訟階段會陪伴出庭，或是律師委任、經濟上相關補助的申請，以及接下來的去處、孩子轉學等問題，都能提供相關協助。

▲許常德厲聲強調：「家暴零容忍！」，認為受害者「踏出第一步」，才有追求自由的可能。（圖／現代婦女基金會提供）
▲許常德厲聲強調：「家暴零容忍！」，認為受害者「踏出第一步」，才有追求自由的可能。（圖／現代婦女基金會提供）
面對深不可測的恐懼，依然有不少家暴被害人離不開施暴者。音樂人、兩性作家許常德表示，最常見原因就是擔心小孩、離開後經濟無法獨立，以及對方「打完會道歉」，因此會說服自己相信施暴者願意改變。對此，許常德厲聲強調：「家暴零容忍！」當遇到家暴事件發生，絕對沒有原諒的空間，因為原諒就代表允許對方的施暴行為，而慣性施暴就是因為被原諒了一次。許常德認為，受暴者在短時間內可能無法立刻做到經濟獨立、生活獨立，但一定要做出宣示，讓對方知道自己的態度，並且「踏出第一步」，才有追求自由的可能。

▲黛珂為響應紫絲帶活動，11月推出「紫絲帶限定組」，將部分所得捐贈NPO組織「現代婦女基金會」，幫助台灣受暴婦女。（圖／黛珂提供）
▲黛珂為響應紫絲帶活動，11月推出「紫絲帶限定組」，將部分所得捐贈NPO組織「現代婦女基金會」，幫助台灣受暴婦女。（圖／黛珂提供）
在11月25日「國際消除對女性使用暴力日」前夕，全球黛珂品牌發起紫絲帶活動，在台灣地區與現代婦女基金會合作，以「拒絕暴力我挺你」為活動標語，號召關心家暴議題的藝人、名人，一同在社群發表響應，喚起所有消費者重視家暴問題。對周圍的親友多一點關心，並給予一些微小的力量，拉一把正為家暴所困擾的人，實現「對女性零暴力社會」的願景。黛珂也在11月發行「紫絲帶限定組」，獲得部分所得將捐贈給NPO組織「現代婦女基金會」，用來幫助台灣受暴婦女。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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