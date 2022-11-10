林予晞同志《婚姻》偷吃小三　素顏睡相讓老婆戀愛了

微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》的單元《沙之書》特映會昨（9）日舉行，私下感情要好的林予晞和温貞菱，首次合作就挑戰同志伴侶，温貞菱分享：「感覺很像老妻老妻，能跟如此親近的朋友一起演出婚姻故事是一件非常幸福且過癮的事。」瑞瑪席丹的角色需要自由且不同的美學選擇，林予晞和瑞瑪席丹也因為英文交流而非常談得來，拍攝過程既放鬆又歡樂。
片中對林予晞來說，温貞菱是相約白頭的伴侶，瑞瑪席丹是一見鍾情的真愛，讓網友直呼是神仙組合。導演徐麗雯表示，2010年和温貞菱在電影《黑貓大旅社》就一起合作過，林予晞是公視力薦，後來才知他們倆感情深厚，所以合作起來「複雜度很高」，特別有層次。
戲裡戲外都愛放閃的林予晞、温貞菱，兩人透露一開始看到是彼此出演的心情，林予晞開心表示：「跟温認識很久但第一次合作，我們彼此很熟悉，也都能承接彼此的陰影，一個角色需要有陰暗面才能更立體。」温貞菱則是交織著緊張、害羞、不可置信，卻有些迫不及待、不時心花怒放的複雜情緒：「總之就是，充滿戀愛感！只能說沒化妝、剛睡醒的老婆美到讓人屏息。」
片中林予晞和温貞菱為了挑戰雙人抱石也練習很久，林予晞形容温貞菱很像精力旺盛的猴子，反倒是自己攀岩後才發現有一點懼高，爬到高處會沒來由的恐懼，林予晞說：「温很照顧我，那種感覺很像得到伴侶支持跟精神上的羈絆，幫助角色建立身體和心裡上的關係。」《你的婚姻不是你的婚姻》將在12月3日起，每周六晚間9點於公共電視播出。