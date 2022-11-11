南韓校園流行「梨泰院遊戲」！8學生擠壓瘦弱同學到牆角
南韓梨泰院上（10）月29日爆發嚴重踩踏事故，慘釀156人喪命，遭成許多家庭破碎。豈料，近期韓國校園竟流行「梨泰院遊戲」，多名學生故意去擠壓身材矮小的同學，把他們推向牆角，甚至惡意將同學放在地上踩踏，這類消遣悲劇的行為，引發社會擔憂。
綜合韓媒報導，韓國中學老師發現，自從梨泰院悲劇發生後，有7、8名學生會利用身高優勢，將身材矮小的同學推到牆角，並用身體擠壓，甚至有人將同學放置在地面踩踏，或是被其他學生一層一層堆疊壓上去，宛如「疊疊樂」，有學生直接將遊戲名稱叫做「梨泰院遊戲」或「踐踏遊戲」，儼然在消費這起悲劇。
該名教師認為，孩童出現不當的模仿行為，極有可能是因為悲劇影片在網路上不斷傳播，因此而做出「再消費」的舉動。不少師長也擔憂，孩童忽略事故的嚴重性，稍有不慎就會蔓延到整個韓國校園，進而出現重大的安全事故。
南韓國家創傷中心主任沈敏英表示，對於直接、間接接觸過事故的人而言，現階段受害者內心的傷口尚未癒合，「梨泰院遊戲」恐怕會造成刺激，應該積極限制。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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