林志穎老婆「熱舞影片」曝光！瘦到褲子快掉 5萬人驚呼
藝人林志穎7月發生嚴重車禍，傷勢不輕，所幸經過3個月的休養，現已好轉。上月15日，也就是林志穎48歲生日當天，他也在臉書曬出一家人的慶生照，要粉絲「別再擔心他」。隨著他的傷勢復原，家人們的生活也回歸正常，一直陪伴在旁的老婆陳若儀也久違PO出跳舞影片，讓網友大讚「身材也太好了吧」、「跳的很好看，可是是不是又變更瘦了」。
陳若儀9日在IG曬出與陶喆老婆江佩蓉一起熱舞影片，只見她穿著短版淺色上衣搭配高腰牛仔寬褲、白色球鞋，開心表示「久違的跳舞，看似簡單歡樂的舞蹈，原來跳起來這麼難」，更不忘感謝好友推薦她這首「跳了心情會變好的舞蹈」，「跳得滿身大汗，期待下次再一起合體，你們也試試，一起動起來吧」。
難得久違跳舞，但她當時也在限時動態自嘲「好久沒跳舞了，雖然跳得很像廣場舞」。不過仔細一看，不知是否是前陣子太過擔心老公的傷勢，陳若儀明顯瘦了不少，無論是纖細手臂還是毫無贅肉的腹部，就連牛仔褲也快掉下來，幾乎快掛不住。
影片一出，已有5.6萬人觀看，網友也紛紛留言，「簡直小Lisa了」、「妳的身材也太好了吧」、「不能再瘦了喔」、「跳的很好看。可是是不是又變更瘦了」、「好瘦餒！要多吃點」、「若儀越看越美」、「好活潑」、「看妳開心也替你高興」、「動感寶貝」、「開心看到Kelly充滿活力」、「Kelly好美喔」。（編輯：郭佩蓉）