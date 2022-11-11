長期睡不好的人注意了　研究顯示：睡眠品質差增加青光眼風險

長期睡不好的人注意了　研究顯示：睡眠品質差增加青光眼風險
長期睡不好的人注意了　研究顯示：睡眠品質差增加青光眼風險

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2022-11-11 12:00:45

睡眠品質差，會影響一個人的情緒、學習能力和判斷力。不過，最新一項研究顯示，長期睡眠品質差也會增加患上青光眼的風險，可導致光敏細胞進行性喪失及視神經損傷，若長期未經診治，恐發展成不可逆轉的失明。

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▲ 長期睡眠品質差，恐增加患上青光眼的風險。

根據《英國醫學期刊網路版》（BMJ Open）發表的一項研究表明，北京惠民醫院和四川大學華西醫學中心的研究人員從「英國生物樣本庫」（UK Biobank）抽取40.9萬名年齡介於40歲至69歲的民眾數據，追蹤他們在過去近11年內的睡眠品質和眼睛健康，發現其中共有8690人確診青光眼。

研究人員指出，排除吸煙、高血壓、糖尿病等已知高風險因素，不同的睡眠障礙其實與青光眼發病息息相關，一個人的理想睡眠時間為7至9小時，而長期睡眠時間太短或太長、入睡時間長、失眠、打鼾、白天嗜睡的人，罹患青光眼的風險分別升高了8%、13%、12%、4%和20%。

研究人員進一步解釋，躺下時眼壓升高是青光眼發生的一個關鍵因素，打鼾或睡眠呼吸暫停所造成的持續缺氧狀態，可直接損害視神經，也是致病因素之一。

值得注意的是，青光眼是造成失明的主要原因，預計2040年全球有大約1.12億人將患有青光眼，因此建議有睡眠障礙的人應盡量改善睡眠品質，維持足夠的睡眠、堅持早睡晚睡的好習慣，並定期做眼科篩查，以早期防治青光眼。

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