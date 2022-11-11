長期睡不好的人注意了　研究顯示：睡眠品質差增加青光眼風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《英國醫學期刊網路版》（BMJ Open）發表的一項研究表明，北京惠民醫院和四川大學華西醫學中心的研究人員從「英國生物樣本庫」（UK Biobank）抽取40.9萬名年齡介於40歲至69歲的民眾數據，追蹤他們在過去近11年內的睡眠品質和眼睛健康，發現其中共有8690人確診青光眼。
研究人員指出，排除吸煙、高血壓、糖尿病等已知高風險因素，不同的睡眠障礙其實與青光眼發病息息相關，一個人的理想睡眠時間為7至9小時，而長期睡眠時間太短或太長、入睡時間長、失眠、打鼾、白天嗜睡的人，罹患青光眼的風險分別升高了8%、13%、12%、4%和20%。
研究人員進一步解釋，躺下時眼壓升高是青光眼發生的一個關鍵因素，打鼾或睡眠呼吸暫停所造成的持續缺氧狀態，可直接損害視神經，也是致病因素之一。
值得注意的是，青光眼是造成失明的主要原因，預計2040年全球有大約1.12億人將患有青光眼，因此建議有睡眠障礙的人應盡量改善睡眠品質，維持足夠的睡眠、堅持早睡晚睡的好習慣，並定期做眼科篩查，以早期防治青光眼。
延伸閱讀
口腔發炎怎麼辦？ 牙醫曝5類「維生素E」好食物
換季濕氣重黴菌找上門！ 家居防潮小撇步一次看：防潮關鍵是「通風」