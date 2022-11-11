昔日兒童樂園淪重災區 民眾黨選將揭發台中垃圾流竄彰化
民眾黨台中市議員候選人林俊凱服務處的垃圾清運廠商上個月跑路，他聯合受災戶追查，發現業者不僅將垃圾倒在卡多里樂園的舊址，還在彰化縣沿海租用空廠房堆置垃圾。公司惡性倒閉東窗事發後，垃圾轉往彰化縣山區流竄。林俊凱提醒，台中、彰化垃圾焚化爐量能近乎滿載，「垃圾災害」問題將越滾越大。
參選台中市東南區市議員的林俊凱，10月中旬辦公室的垃圾清運廠商竟然跑路了！黃金屋環保科技有限公司因屢次違規，9月被台中市環保局廢止執照，員工和負責人皆失聯，許多預繳垃圾清運金的客戶受害，林俊凱揭露此事後，出面指控的受害人增加到10幾位，受騙金額超過百萬元。
本職為警察的林俊凱一步追查，發現「黃金屋」不但預謀倒閉吸金，還違法傾倒垃圾。業者向彰化、線西一帶的工廠租用廠房，佯稱作為倉庫使用，僅支付1、2個月租金就將數百坪的廠房堆滿從台中上百家公司行號、大樓、診所、養護中心等收來的垃圾。受害房東估計，內部垃圾要清完可能要花費上百萬元。
業者還違法在郊區山地傾倒垃圾，台中市大坑的卡多里樂園舊址曾是棄置垃圾地點之一，近來轉移到彰化縣山區。目擊者陳姓男子說，以往他常坐在廟前泡茶，今年7月開始聞到酸臭味，才發現有人開貨車來偷倒，村長請地主與警方通報環保局，9月25日深夜曾被逮個正著。
台中市西屯區市議員候選人張仲翹指出，臺中焚化爐處理量能幾乎滿載，民間業者有錢也買不到噸數，導致即使有錢也無法處理垃圾。彰化縣議員候選人王孝裕也表示，彰化縣焚化量能低於垃圾產生速度，需要仰賴臨近縣市提供協助。因此民眾黨台中、彰化兩地區串連起來，共同揭發「垃圾災害」的事實，呼籲地方政府別繼續漠視垃圾永續處理的需求，讓問題越滾越大。