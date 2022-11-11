薪水31130元起跳！森林護管員甄試14日起開放報名

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林務局表示，112各林區管理處的森林護管員甄試，將於11月14日至12月14日開放報名。本次甄試預計錄取24名，另依各林區管理處錄取名額，每進用3至5人至少錄取1名原住民，甄試日期為112年1月14日及15日。
林務局指出，應考資格為相關科系畢業，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山林野工作，並領有普通重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車者。
今年甄試仍分二階段舉行，林務局提到，第一階段術科測驗於112年1月14日辦理，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上打檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加第二階段15日舉行的筆試，包含作文、森林及自然保育概論及面試。
林務局特別提醒，為了更符合森林護管員實際執行勤務的體力與耐力需求，今年護管員甄試的術科測驗「負重跑走」調整測驗的距離與時間，自行負重20公斤背包（可背、抱、扛、提）的通過標準，由「男生於8分30秒內、女生於9分30秒內走完或跑完1000公尺」調整為「男生於12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺」，難度也因此增加，建議有意參加甄試者可及早準備。
林務局也表示，自109年7月起，森林護管員待遇已從原本的單一報酬薪點，改為級距設計，且調高起薪與最高薪資。故本次甄試錄取人員，每月薪酬自3萬1130元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬6695元，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，也同時享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利。
林務局強調，森林護管工作辛苦且充滿挑戰與危險，但也往往能帶來成就感，歡迎民眾踴躍報名，今年11月14日起即可於林務局各林區管理處官網下載報名簡章，另森林及自然保育概論之歷年考古題，也可至林務局全球資訊網「森林護管員甄試相關資訊」下載參閱。