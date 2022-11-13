俄烏戰爭失利！專家：俄羅斯蘇愷戰機銷售陷困境

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文章指出，俄羅斯於2015年後Su-34派赴敘利亞作戰，取得許多大數據與實戰經驗，稍後也出現在利比亞戰爭中。雖然Su-34擁有實戰經驗，不過因未曾面臨強大防空系統威脅，使得它在烏克蘭戰場吃到苦頭。俄軍在損失數架Su-34後，立即下令不准飛入烏克蘭空域，只能在俄國境內發射攻擊飛彈。由於遭受制裁而無法適時彌補戰損，使得俄軍不敢大量部署為數不多的Su-34。
國防院文章指出，2021年蘇愷推出單發動機Su-75，類似於美國F-35隱形戰機，Su-57則與F-22屬於同等級，不過性能並不出色。蘇愷研製Su-75，主要因在Su-57上投資過多，希望藉產品多元化，降低龐大投資損失。Su-75預定在2024年首飛，2030年前服役。由於在烏克蘭表現不佳，連累Su-75找不到買家，俄國空軍與國外顧客都沒有採購的意願。目前俄國已經生產S-70「無人戰鬥空中載具」（unmanned combat aerial vehicle, UCAV），可與有人戰機伴隨作戰。
文章總結指出，性能與可靠性是俄羅斯戰機的軟肋。蘇愷戰機的弱點在烏克蘭戰爭曝露無遺，國外顧客發現即使蘇愷戰機價格便宜，但若考量其性能與可靠性，仍然比不上西方同型戰機，尤其曾是蘇愷戰機最大市場的中國，早已不再對其感到興趣，導致蘇愷可能盼不到希望的明天。