俄烏戰爭失利！專家：俄羅斯蘇愷戰機銷售陷困境

▲俄國空軍Su-34戰機。（圖／俄羅斯國防部）
▲俄國空軍Su-34戰機。（圖／俄羅斯國防部）

記者呂炯昌／台北報導

2022-11-13 09:00:00

俄羅斯入侵烏克蘭失利，連帶使得俄羅斯軍火銷售受衝擊。國防智庫專家分析指出，由於在俄烏戰爭中表現不佳，可能潛在客戶紛紛卻步，俄羅斯蘇愷戰機可能盼不到希望的春天。

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國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所研究員兼所長歐錫富，在國防院即時評析所著「俄羅斯蘇愷戰機盼不到春天」一文指出，後冷戰俄國空軍訂單大減，米格持續改良米格-29（MiG-29），蘇愷稍後推出蘇愷-34（Su-34）與蘇愷-35（Su-35）應戰。蘇愷-34是對地支援戰轟機，蘇愷-35則是空優戰機，各小規模生產140架，並依賴出口維持生存。

文章指出，俄羅斯於2015年後Su-34派赴敘利亞作戰，取得許多大數據與實戰經驗，稍後也出現在利比亞戰爭中。雖然Su-34擁有實戰經驗，不過因未曾面臨強大防空系統威脅，使得它在烏克蘭戰場吃到苦頭。俄軍在損失數架Su-34後，立即下令不准飛入烏克蘭空域，只能在俄國境內發射攻擊飛彈。由於遭受制裁而無法適時彌補戰損，使得俄軍不敢大量部署為數不多的Su-34。

國防院文章指出，2021年蘇愷推出單發動機Su-75，類似於美國F-35隱形戰機，Su-57則與F-22屬於同等級，不過性能並不出色。蘇愷研製Su-75，主要因在Su-57上投資過多，希望藉產品多元化，降低龐大投資損失。Su-75預定在2024年首飛，2030年前服役。由於在烏克蘭表現不佳，連累Su-75找不到買家，俄國空軍與國外顧客都沒有採購的意願。目前俄國已經生產S-70「無人戰鬥空中載具」（unmanned combat aerial vehicle, UCAV），可與有人戰機伴隨作戰。

文章總結指出，性能與可靠性是俄羅斯戰機的軟肋。蘇愷戰機的弱點在烏克蘭戰爭曝露無遺，國外顧客發現即使蘇愷戰機價格便宜，但若考量其性能與可靠性，仍然比不上西方同型戰機，尤其曾是蘇愷戰機最大市場的中國，早已不再對其感到興趣，導致蘇愷可能盼不到希望的明天。

▲俄羅斯Su-75隱形戰機。（圖／俄羅斯總統府）
▲俄羅斯Su-75隱形戰機。（圖／俄羅斯總統府）

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